vor 10 Stunden Corinna Raupach Immenstaad Großes Theater ohne Worte: Taubstumme Kinder aus Russland geben in Immenstaad ein Gastspiel

Das "Piano Theatre" der Schule für taubstumme Kinder im russischen Nischni Nowgorod tritt in Immenstaad auf und verzaubert die Zuschauer Die Aufführung am Immenstaader Landesteg macht Lust auf einen Auftritt im Rathaus am Mittwoch.