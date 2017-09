Immenstaad Großes Programm bei Apfelwochen

Die Apfelwochen sind in Immenstaad ein letzter Höhepunkt zum Ende der Tourismussaison. Ein umfangreiches Programm beschäftigt sich mit den Bodensee-Äpfeln. Unter anderem ist eine Kunstausstellung im Rathaus zu sehen. Beliebter Treff zum Abschluss der Apfelwochen ist immer der Apfelhock auf dem Ferienhof Lehle, dieses Jahr am 8. Oktober.

Immenstaad – Die Apfelernte ist im Gang. Passend dazu steht von 23. September bis 15. Oktober an 23 Orten, bei fast 100 Veranstaltungen und in vielen Gastronomiebetrieben der Bodensee-Apfel im Mittelpunkt. Ute Stegmann, Leiterin der Tourist-Info Immenstaad, erklärt: "Die Apfelwochen sind ein letzter touristischer Höhepunkt zum Abschluss der Saison und in Immenstaad ist der Apfelhock das Highlight unter mehreren weiteren Veranstaltungen." Diesmal gebe es auch eine Besonderheit zu Beginn: "Wir haben im Rathaus eine Ausstellung, die hervorragend zum Thema passt."

Der Apfel hat die Freiburger Künstlerin Carolin Höfler zu einer Serie von knapp 100 Bildern inspiriert, von denen etwa 30 bis Ende Oktober im Foyer und Treppenhaus des Rathauses Immenstaad gezeigt werden. Im vergangenen Sommer habe sie jeden Tag ein Bild zum Thema Apfel gemalt, nach dem Motto "An apple a day keeps the doctor away", berichtet Höfler. Die meisten dieser Bilder sind Aquarelle. "Aquarell-Malerei verlangt auch nach Schnelligkeit, so passt sie gut ins Tagesgeschäft", erklärt sie dazu. "Es ist auch eine sehr spontane Maltechnik – das kommt mir sehr entgegen." Als Grafik-Designerin arbeitet Carolin Höfler sonst viel am Computer. "Ich wollte mal wieder etwas mit Pinsel und Farbe machen", sagt sie zur Motivation für dieses Projekt. Warum Äpfel? "Es lagen gerade Äpfel in einer Schale und ich fand das Motiv auch in seiner Einfachheit faszinierend."

Am gesamten Bodenseeufer, von Stockach bis Lindau, steht während der Apfelwochen in vielen Gastronomiebetrieben auch Äpfel auf der Speisekarte. In Immenstaad bieten der Gasthof "Adler" und das Hotel "Seehof" Gerichte wie Apfelmost-Schmorbraten vom Allgäuer Weiderind oder hausgemachtes Apfel-Tiramisu an.

Schnapsproben, Wanderungen zu Fuß oder mit dem Rad, Rundfahrten im Pferdeleiterwagen oder mit dem Winzer-Express ergänzen das Angebot. Auf den Höhepunkt der Apfelwochen in Immenstaad, den Apfelhock auf dem Ferienhof Lehle im Frickenwäsele am Sonntag, 8. Oktober, freuen sich viele Immenstaader und Gäste schon, wie Ute Stegmann erklärt. Dafür wird für einen Tag während der laufenden Apfelernte alles landwirtschaftliche Gerät zur Seite gelegt, Biergarnituren werden auf dem idyllisch gelegenen Hof aufgestellt. Wie immer lockt Kulinarisches wie Apfelsuppe oder Apfel-Dinnele und Musik von den Brummbären. Viel Informatives rund um den Apfel kommt hinzu. Aber nur, wenn das Wetter passt.

Das Programm

Schnapsproben: Montag, 25. September, auf dem Apfelhof Röhrenbach; Montag, 9. Oktober, auf dem Obsthof Heberle

Montag, 25. September, auf dem Apfelhof Röhrenbach; Montag, 9. Oktober, auf dem Obsthof Heberle Radwanderungen zur Apfelernte: Dienstag, 26. September und 10. Oktober

Dienstag, 26. September und 10. Oktober Fahrten mit dem Pferdeleiterwagen: Mittwoch, 27. September, 4. und 11. Oktober

Mittwoch, 27. September, 4. und 11. Oktober Wanderungen von der Apfelernte zur Weinlese: Donnerstag, 28. September, 5. und 12. Oktober

Donnerstag, 28. September, 5. und 12. Oktober Rundfahrten mit dem Winzer-Express: Freitag, 29. September, 6. und 13. Oktober

Freitag, 29. September, 6. und 13. Oktober Apfelhock: Sonntag, 8. Oktober, auf dem Ferienhof Lehle

Informationen im Internet: