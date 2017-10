Immenstaad Gewerbesteuer: Deutlich weniger Einnahmen als 2016

Nach einem Rekord von 8,5 Millionen Euro Gewerbesteuer im Vorjahr hatte Kämmerer Matthias Herrmann fürs laufende Jahr vorsichtig mit 3 Millionen kalkuliert. Jetzt zeichnet sich ab, dass es eher nur 500 000 Euro werden – 2,5 Millionen weniger als geplant. Noch nicht mal das sei sicher, sagte Herrmann in der jüngsten Gemeinderatsitzung

"Es ist zu befürchten, dass selbst der reduzierte Ansatz nicht erreicht werden kann", sagte Kämmerer Matthias Herrmann im Gemeinderat. Hinzu kommt, dass die Gemeinde 400 000 Euro Gewerbesteuer aus Vorjahren rückerstatten muss – und zwar mit 6 Prozent verzinst. Alles in allem wird die Gemeinde voraussichtlich bei der Gewerbesteuer mehr rückzahlen müssen, als sie einnehmen wird, rechnete der Kämmerer vor.

Im Verwaltungshaushalt gab es an einigen Stellen auch größere Ausgaben als ursprünglich geplant. Zu Jahresbeginn war geplant gewesen, im Verwaltungshaushalt 1,65 Millionen zu erwirtschaften, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden sollten. Jetzt muss Geld in die entgegengesetzte Richtung fließen: Der Verwaltungshaushalt wird durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 880 000 Euro und eine Entnahme von 1,64 Millionen aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden müssen.

Mittelfristig stehen mehrere Großprojekte wie der Neubau des Kindergartens Seegaddel, Neubau des Bauhofs und Sanierung und Erweiterung der Schule in der Finanzplanung der Gemeinde. Erneut wies der Kämmerer dem Gemeinderat auf die drastischen Folgen für die finanzielle Situation der Gemeinde hin: So werde zum einen die Neuverschuldung drastisch steigen: Zum Jahresende 2017 wird der Schuldenstand zwar noch bei weniger als einer halben Million Euro liegen, Ende 2020 wären es jedoch rund 6,6 Millionen. Auch von der allgemeinen Rücklage, die Ende 2016 ein komfortables Polster von mehr als 10 Millionen Euro aufwies und sich zum Ende dieses Jahres auf knappe 4 Millionen Euro reduzieren wird, würden 2020 kaum mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage von 415 000 Euro übrig bleiben.

"Ob und wenn ja, in welcher Höhe eine Neuverschuldung erfolgen soll ... hängt mit einer ... zeitlichen und sachlichen Priorisierung der zukünftig umzusetzenden Investitionsmaßnahmen zusammen", erklärte der Kämmerer in seiner Schlussbetrachtung zum Nachtragshaushalt. Verwaltung und Gemeinderat seien hier gleichermaßen gefordert, eine zukunftsträchtige Investitions- und Finanzierungsstrategie zu erarbeiten, die auch in schlechteren wirtschaftlichen Zeiten tragfähig bleibt. Im letzten Satz der Schlussbetrachtung stellte der Kämmerer unmissverständlich klar, dass davon abhängt, ob nach 2020 die Jahrzehnte auf der Wunschliste vieler Immenstaader stehende neue Sporthalle gebaut werden kann.