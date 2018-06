Immenstaad Gewerbegebiet Steigwiesen II in Immenstaad bietet neue Flächen für Unternehmen

Gewerbegebiet Steigwiesen II in Immenstaad bietet neue Flächen für Unternehmen

Das Gewerbegebiet Steigwiesen II ist am Freitag offiziell freigegeben worden. Die ersten Verträge sind bereits raus, einige Grundstücke sind noch zu vergeben.

Das Gewerbegebiet Steigwiesen II ist offiziell freigegeben worden. Es wird aller Voraussicht nach das letzte zusammenhängende große Gewerbegebiet auf Immenstaader Gemarkung sein. Die beiden Teilgebiete umfassen inklusive Erschließungsstraße eine Fläche von knapp 60 000 Quadratmetern, davon sind 55 580 Quadratmeter bebaubar. "Die ersten Verträge sind raus", erklärte Kämmerer Matthias Herrmann. Einige Grundstücke sind noch zu vergeben.

Steigwiesen II ist ein interkommunales Gewerbegebiet und in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen entwickelt worden. Die Zufahrt beim Materialwirtschaftsszentrum der MTU befindet sich auf Häfler Gemarkung und Friedrichshafen hat auch ein Belegungsrecht für rund 10 000 Quadratmeter der Gesamtfläche. Die Erschließungsarbeiten wurden vor Kurzem abgeschlossen. Bürgermeister Johannes Henne erinnerte bei der feierlichen Freigabe des Gebiets an den langen Planungsprozess, der diesem Tag vorausging – und noch unter Regie seines Vorgängers Jürgen Beisswenger erfolgte.

Spatenstich im September 2017

Vor fast genau zehn Jahren wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Steigwiesen II gefasst. Zunächst sollte damit eine Erweiterungs-Option für MTU/RRPS gleich im Anschluss an das Materialwirtschaftszentrum geschaffen werden. Als MTU/RRPS im Oktober 2015 erklärte, auf den Erwerb des Grundstücks verzichten zu wollen, begann eine komplette Umplanung. Im Mai 2017 fasste der Gemeinderat den Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans, im September 2017 erfolgte der erste Spatenstich.

Komplexes Verfahren für Planer

"Es war das planerisch und rechtlich komplexeste Planverfahren, das es je in Immenstaad gab", fasste Henne zusammen. "Jetzt haben wir mit dem neuen Gewerbegebiet eine super Ausrichtung für die Zukunft." Eine wesentliche Voraussetzung dafür war auch der Glasfaseranschluss. "Diese digitale Infrastruktur ist enorm wichtig, um das Gebiet für innovative Betriebe attraktiv zu machen", betonte Henne hierzu.

Bürgermeister a.D. Jürgen Beisswenger freute sich: "Heute ist ein Tag, an dem wir mit der Sonne um die Wette strahlen können. Ich bin auch sehr zufrieden damit, dass viele Immenstaader Betriebe bedient werden konnten." Noch ist die größte Einzelfläche zu vergeben – etwa 13 000 Quadratmeter, die von der Erschließungsstraße umschlossen werden. Auch einige kleinere Flächen mit Größen zwischen 1000 und 2000 Quadratmeter sind noch frei.

Gemeinde will innovative Betriebe ansiedeln

Die Gemeinde will sie jedoch nicht jedem geben, der sie bezahlen kann. "So ein Gewerbegebiet muss man langfristig betrachten", sagte Jürgen Beisswenger dazu und Kämmerer Matthias Herrmann ergänzte: "Wir wollen hier bevorzugt innovative Betriebe ansiedeln, die hochwertige Arbeitsplätze in Immenstaad schaffen. Diese Flächen sind viel zu wertvoll, um sie zu verramschen."