SK Immenstaad Frau bei Attacke verletzt

Leicht verletzt wurde eine 56-jährige Frau, die während eines Spaziergangs von einem Unbekannten am Freitag, gegen 10.30 Uhr, hinterrücks an der Einmündung Fritz-Kopp-Straße/Reuthenenweg in Immenstaad attackiert wurde.