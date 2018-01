Immenstaad Fasnet zieht durch Kippenhausen

Eineinhalb Stunden lang bummelte ein fröhlicher närrischer Umzug mitsamt Narrenbaum durch Kippenhausen. Unterwegs machten Hästräger und Musiker oft halt, um sich von den Kippenhausern mit Getränken und Leckerein verwöhnen zu lassen. Als Dank gab's immer ein Ständchen der Musiker.

Ein prächtiger Narrenbaum, gezogen von vielen Kindern, ist bei seinem Umzug durchs Dorf von Musikanten, Hästrägern und vielen verkleideten Immenstaadern und Kippenhausenern begleitet worden. Auch wenn die Strecke nicht allzu lang war, dauerte es etwa eineinhalb Stunden, bis der Baum sein Ziel vor dem Rathaus erreicht hatte. Schließlich machte der närrische Zug immer wieder Pause – an zahlreichen Stationen, an denen Kippenhausener für die Narren mehr oder weniger Hochprozentiges und die eine oder andere Leckerei bereitgestellt hatten und dafür durch ein Ständchen der Musiker belohnt wurden. Mit der anfänglichen Führungsrolle von Baum und Hohstube-Wiebern war es schnell vorbei und die Hennenschlitter samt Musikkapelle übernahmen die Spitze. Hagnauer Zunft und Fanfarenzug hatten ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. "Liebe ausgeflogene Eulen aus Hagnau – wir vermissen euch nicht", kommentierte der "Kippehusener OB" Martin Frank dies beim Zunftmeisterempfang. Kurzfristig waren Hästräger der Seegockel-Zunft eingeladen worden und kamen spontan. Vor dem Rathaus war der Narrenbaum mit Hilfe von Maschinen ruck-zuck in die Senkrechte gebracht. Umso mehr Zeit blieb für die Tänze von Hexen und Garde und zum Feiern im Pfarrheim, auf dem Dorfplatz und in den Wirtschaften.