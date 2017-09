Immenstaad FDP hinter CDU zweitstärkste Partei in Immenstaad, AfD bleibt einstellig

FDP hinter CDU zweitstärkste Partei in Immenstaad, AfD bleibt einstellig

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl liegt in Immenstaad bei über 84 Prozent. Grünen-Direktkandidat Markus Böhlen holt in seiner Heimatgemeinde 21,3 Prozent der Erststimmen.

Schon früh zeichnete sich in den Immenstaader Wahllokalen eine sehr gute Wahlbeteiligung ab. Laut vorläufigem Endergebnis lag sie bei 84,45 Prozent. Auch in Immenstaad mussten CDU und SPD gegenüber der Bundestagswahl 2013 erhebliche Stimmenverluste hinnehmen. Die CDU stürzt von 48,3 auf 37,5 Prozent der Stimmen ab, liegt aber deutlich vor den anderen Parteien. Die SPD fällt von 18,4 auf 15,4 Prozent. Die FDP kann mit 16,1 Prozent ihr Ergebnis von 2013 mehr als verdoppeln und belegt Platz 2. Die Grünen verbessern sich auf 13,7 Prozent, die Linke auf 5,2 Prozent. Die AfD erzielt 9,1 Prozent. Markus Böhlen, Direktkandidat der Grünen, kommt in seiner Heimatgemeinde auf 21,3 Prozent der Erststimmen.

Im Bürgersaal des Rathauses wurden auf Großleinwand die Wahlsendungen und Prognosen zur Bundestagswahl übertragen. Nur etwa 15 Immenstaader, überwiegend Wahlhelfer nach getaner Arbeit, hatten sich dort versammelt. Gemeinderätin Margot Rauber (CDU) hatte damit gerechnet, dass ihre Partei die meisten Stimmen bekommt, aber trotzdem Verluste hinnehmen würde. Jedoch nicht so starke: "Ich hätte schon ein paar Prozent mehr erwartet." Anerkennend sagt sie über ihren Gemeinderats-Kollegen Markus Böhlen: "Er hat wirklich gut abgeschnitten. Aber man kennt ihn ja auch gut in Immenstaad." Axel Töbel sagte: "Es ist viel zu viel AfD, auch wenn es weniger ist, als im Bundesdurchschnitt. Und es ist überraschend viel FDP". Pascal Bocheneck freute sich über die hohe Wahlbeteiligung. Auch Gemeinderat Andreas Graf (FWI) hob die hohe Wahlbeteiligung hervor: "Die ist sensationell und kann sich wirklich sehen lassen". SPD-Gemeinderat Ernst Deisenberger über seine Partei: "Das war fast zu erwarten, aber 15,4 Prozent sind enttäuschend."