Immenstaad Ehemalige Dornier-Ingenieure engagieren sich im Reparaturcafé

Oft ist es nur eine Kleinigkeit, die dafür sorgt, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert. Dann stehen die Chancen gut, dass die Tüftler im Immenstaader Reparaturcafé den Fehler finden und eine Kaffeemaschine, einen Heizlüfter oder ein anderes Gerät wieder zum Laufen kriegen.

Vor fast genau einem Jahr wurde im Bürgertreff das Reparaturcafé ins vielfältige Angebot aufgenommen. Mehr als 100 defekte Geräte haben Besucher seither schon hingebracht, etwa 70 davon konnten die vier ehemaligen Dornier-Ingenieure, die das Reparaturcafé ehrenamtlich betreiben, ihren Besitzern repariert zurückgeben.

Das Reparaturcafé hat parallel zum Marktcafé, das im Raum nebenan stattfindet, am ersten und dritten Mittwoch jeden Monats von 10 bis 12 Uhr geöffnet. "Die Leute sind sehr dankbar, dass es so eine Einrichtung gibt", sagt Wolfgang Nosse. An einem Tisch im Marktcafé nimmt er defekte Geräte entgegen und füllt den Reparaturauftrag aus. Überwiegend werden Elektrogeräte gebracht. Aber die Männer im Reparaturcafé haben auch schon dafür gesorgt, dass ein Liegestuhl wieder funktionierte, der zuvor immer wieder ungewollt zusammenklappte.

Oft habe es eine kleine Ursache, wenn ein Elektrogerät nicht mehr funktioniere, sagt Wolfgang Sobtzick, "Manchmal ist zum Beispiel ein Schalter defekt, eine Sicherung durchgebrannt oder die Zuleitung beschädigt." In solchen Fällen sei die Reparatur kein Problem. Anders sehe es bei elektronischen Geräten aus, bei denen in der Platine ein von außen nicht erkennbarer Fehler steckt. Hier sei eine Reparatur nicht möglich oder die Ersatzteilbeschaffung teurer als ein neues Gerät. Ältere Geräte mit einfacher Technik seien jedoch meistens noch reparierbar. Manfred Stauss zeigt die an diesem Tag bereits von ihm, Günther Rosczyk und Wolfgang Sobtzick wieder in Ordnung gebrachten Geräte: einen Stabmixer, ein Diktiergerät mit Kassette, eine elektrische Brotschneidemaschine und ein Bügeleisen.

Eine Lampe und ein Heizlüfter sind gerade in Arbeit. "Es macht uns Spaß, die Sachen wieder zum Laufen zu bringen", sagt Nosse. Wer sein Gerät wieder abholt, spendet, was ihm der Service wert ist. So finanziert sich der laufende Betrieb und das benötigte Material.