Immenstaad Drei neue Ehren-Hennenschlitter

Der Narrenverein zeichnet verdiente Mitglieder aus. Der Blick richtet sich jetzt auf das 170-jährige Bestehen im Jahr 2019.

Wenn der Präsident des Alemanischen Narrenrings (ANR) Gusti Reichle sagt: "Die Immenstaader Fasnet ist etwas Besonderes – in jeder Hinsicht", dann weiß er genau, wovon er spricht. In der Hennenschlitter-Familie arbeiten Jung und Alt tatkräftig zusammen, um in der Fasnet "große Freude" im Dorf und darüber hinaus zu verbreiten – und dabei natürlich auch viel Spaß zu haben.

Axel Töbel weckte bei der Generalversammlung Erinnerungen an manches besondere Ereignis der diesjährigen Fasnetsaison, Schriftführer Klaus Burkhard lenkte den Blick bereits auf die Saison 2019: Dann wollen die Hennenschlitter 170 Jahre Fasnet in Immenstaad feiern und es soll nach längerer Pause wieder einen Umzug mit Gast-Zünften geben. Ein Lagerschopf steht weiterhin auf der Wunschliste ganz oben und es wurden dafür Rücklagen gebildet – nur ein Platz dafür fehlt immer noch.

Für sehr viele Jahre engagierte Arbeit für die Narrengesellschaft wurden Kuno Rebstein und Timo Rosczyk mit dem Ehrenhäsorden mit Silberkranz des ANR ausgezeichnet. Den Goldstern-Orden der Hennenschlitter erhielten Bernd Haug, Gerlinde Bosch, Hubert Lehle, Bruno Rauber und Berna Tress. Zu Ehrenmitgliedern wurden Anita und Walter Sauter sowie Max Rauber ernannt. Das haben sie mehr als verdient: Anita und Walter Sauter waren von Kindesbeinen aktiv und engagiert bei der Fasnet dabei. Seit 1980 sind sie auf zahlreichen Umzügen mit Kutsche und Pferden für die Hennenschlitter im Einsatz – bis heute. Max Rauber ist ebenfalls seit Kindesbeinen dabei. 26 Jahre lang verkörperte er die Figur des Hennenschlitter. "Es war mir eine Ehre", sagte er, "aber alles hat seine Zeit", als er jetzt den Hennenschlitterhut an Alex Schmieder weiterreichte.

Als Narrenvater II Rüdiger Dube berichtete, dass "Hoss" Wolfgang Haas bereits seit 20 Jahren Narrenvater I ist, bedankten sich die Hennenschlitter bei Hoss und dessen Frau Cordula mit stehendem und ausdauerndem Applaus. "Da braucht ihr doch it klatsche – heimatland", wehrte sich der Narrenvater vergeblich.