Immenstaad Drei Bürgermeister in der Familie: Die Henne-Dynastie

Familie Henne trägt das Bürgermeister-Gen in sich. Alois, Matthias und Johannes Henne entschieden sich für ein Leben in der Öffentlichkeit. Alle drei wurden Rathauschefs in der Region.

Johannes Henne ist ein Jahr zu früh dran. Vater und Bruder wurden mit 31 Bürgermeister. Der Jüngste hat es schon mit 30 geschafft und ist seit wenigen Wochen Chef im Rathaus Immenstaad. „Vielleicht gibt es ja diese genetische Vorbelastung“, sagt Alois Henne, heute 68, davon knapp 37 Jahre Bürgermeister in Sigmaringendorf. Schon Urgroßvater Henne war Schultheiß, so um 1840 herum, erzählt er schmunzelnd.

Drei Bürgermeister in einer Familie, das hat Seltenheitswert. 1980 wurde Alois Henne Rathaus-Chef in Sigmaringendorf und vier Mal wiedergewählt, stets mit mehr als 90 Prozent Zustimmung der Bürger. Amtsmüde war der beliebte Schultes auch letztes Jahr noch nicht, als er wegen der Bürgermeister-Altersgrenze aufhören musste. „Bilderbuch-Karriere mit Eselsohren“ nennt er seinen Berufsweg, denn „Probleme hat man immer, das ist ja das Reizvolle an dem Amt“. Langweilig wird dem Kreisrat (seit 1984), der zuletzt auch Vizepräsident des Gemeindetags Baden-Württemberg war, heute trotzdem nicht.

Zeit hätte Alois Henne, nun seine Söhne zu beraten. Aber er tut’s nicht. „Ich misch’ mich nicht ein, das ist eine andere Generation“, sagt der Vater. Nicht nötig, sagt der Jung-Bürgermeister Johannes Henne. „Ich habe hier eine richtig gute Mannschaft im Rathaus.“ Und: Die Bürgermeister-Schule genießen er und sein Bruder schon ihr Leben lang. „Die beste Ausbildung“, sagt Johannes Henne, auch wenn es als Sohn des Schultes gerade im Teenager-Alter nicht immer angenehm war, ständig auf dem Präsentierteller zu hocken. Was Kommunalpolitik bedeutet, haben beide von Kindesbeinen an hautnah erlebt.

Genau deshalb wollte Bruder Matthias anfangs nicht in Vaters Fußstapfen treten. An die Banklehre hängte er ein Studium als Bankfach- und -betriebswirt dran. Und entschied sich 2014 doch, in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) anzutreten. Unternehmer und Manager in einer Gemeinde zu sein erschien ihm reizvoller. „Er hat einen souveränen Wahlkampf gemacht“, zollt Johannes Henne dem großen Bruder Respekt. Da gab’s eine klare Strategie, viele Bürgergespräche und kurz vor Ostern mit Humor „ein Ei vom Henne“. Trotz fünf Gegenkandidaten überzeugte der 31-Jährige ohne Verwaltungserfahrung aus dem Stand über 80 Prozent der Zwiefalter Wähler.

„Ein Bürokrat ist in einer so kleinen Gemeinde fehl am Platz“, sagt Alois Henne, der seinen Söhnen eins immer vermittelt hat: In diesem Amt muss man Menschen mögen und es mit ihnen können. Er habe sich als Bürgermeister immer als „Primus inter pares“, also Einer unter Vielen gesehen – nahbar, greifbar, auf Augenhöhe mit den Leuten, immer mit einem offenen Ohr. Geht das heute überhaupt noch? „Die Kommunikation ist durch die sozialen Medien viel intensiver“, weiß Johannes Henne. Wo sein Vater noch Briefe schrieb und Bürgersprechstunden abhielt, werde heute erwartet, dass der Bürgermeister ständig erreichbar ist, per E-Mail, auf Facebook oder Instagram. So ist er nicht mehr nur eine Person des öffentlichen Lebens, sondern „ständig im Schaufenster“.

Johannes Henne hat sich trotzdem dafür entschieden. Dass er keinen Mitbewerber haben wird, damit hat er nicht gerechnet. Das Amt in Immenstaad fiel ihm in den Schoß. Es gebe zu wenig geeignete Kandidaten für die Bürgermeister-Posten, steht in einer Studie der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl aus dem Jahr 2015. Jener Hochschule, an der auch Johannes Henne Verwaltung studiert hat. Der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung spiegele sich wider, meint der junge Bürgermeister. „Jeder will mit schwätzen, hat Ansprüche an die Gemeinschaft. Aber es fehlen Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“ Dazu kommt eine hohe, auch zeitliche Beanspruchung, die wenig Raum für Freizeit und Hobbys lässt. Und die Tatsache, dass drei Viertel der Studenten an den Verwaltungshochschulen in Kehl oder Ludwigsburg heute Frauen sind, die lieber erst eine Familie gründen und sich für den Chefsessel dann interessieren, wenn der Nachwuchs flügge ist.

Johannes Henne ging den direkten Weg: Studium, Kommunalberater, dann Bürgermeister. Zuständig vom wackelnden Gullydeckel bis zum Baugebiet, sieht sich Johannes Henne als Mittler zwischen „formal korrekt“ und den Wünschen der Leute im Ort. Vaters Tenor im Ohr, setzt auch der Sohn auf die Tugenden eines bürgernahen Bürgermeisters, auch wenn er bisher kaum vom Schreibtisch weg kommt. Und vor Publikum „g’scheit schwätze“ kann Henne Junior auch. Seit der dritten Klasse spielen sein Bruder Matthias und er Theater auf der Waldbühne im Heimatort. Sogar im Wahljahr waren beide mit kleinen Rollen mit von der Partie. „Man darf als Politiker aber nicht zum Theaterspieler werden“, sagt Johannes Henne, denn Bürgermeister sei keine Rolle, zumindest nicht für ihn. „Ich will so normal sein wie jeder andere auch.“ Vater Henne nickt.