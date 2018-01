Immenstaad Diese Hennensuppe mundet bestens

Ein opulentes Fasnet-Programm gab es in Immenstaad bis nach Mitternacht. "Hennen first!": Neu-Bürgermeister Johannes Henne wurde von den Narren ordentlich auf die Schippe genommen.

Mit der Hennensuppe 2018 haben sich die Hennenschlitter ein Stück weit selbst übertroffen. Sehr gut kam an, dass auf der Bühne der Linzgauhalle diesmal besonders viel live gesungen und getanzt wurde. Alle Gruppen glänzten mit reichlich Lokalkolorit und Witz, aufwändigen Kulissen und Kostümen und waren mit sichtlich viel Spaß bei der Sache. Die Tanzgruppen ließen viele im Saal vor Begeisterung toben. Auch ein wenig zum Nachdenken war dabei.

Obwohl das Programm erst nach Mitternacht endete, wurde der Abend nicht zu lang – auch nicht für den neuen Bürgermeister Johannes Henne. Zusammen mit Partnerin Emma Heinz erlebte er zum ersten Mal die Hennensuppe und beide standen am Samstag auch kurz auf der Bühne. Dass ein Bürgermeister namens Henne den Hennenschlittern die eine oder andere Themenvorlage liefern würde, war erwartet worden – nicht aber, dass die Hennen gleich ein ganzes Stück daraus machen würden. Dazu später.

Die Moderatorinnen Kathrin Töbel und Iris Opalka hatten 14 Nummern anzukündigen. Als erste Großgruppe trafen sich die Knecht und Mägd im Frisiersalon, wo Chef Helmut Bosch nach dem Motto "Mir schaffed des" mit seinem Team nicht nur alle Kunden schaffte. Nebenbei wurde vieles diskutiert, was die Immenstaader beschäftigt: Dass im Dorf immer größer gebaut wird beispielsweise – oder dass nur noch der SÜDKURIER morgens per Zusteller ins Haus gebracht wird. Die Bohnebrätscher lieferten den Beweis, dass das untrennbar mit der Immenstaader Fasnet verbundene Mäschkerle-Lied auch ganz anders vertont wunderbar klingen kann: Im Swing der 1930er, im Rock'n'Roll der 1970er, in Rock-Version oder im Disco-Stil der 1980er.

Die Gruppe Wirtschaftswunder präsentierte sich erstmals bei der Hennensuppe und machte das Kneipensterben im Dorf zu Thema. "Die Ortspolitik müssen der neue Bürgermeister und der Gemeinderat jetzt im Rathaus mache – weil die Hirschekuche gibt's nimmer", hieß es da am Stammtisch in der mit Original-Fensterläden des abgerissenen Hirschen und Erinnerungsstücken aus weiteren nicht mehr vorhandenen Kneipen gestalteten Kulisse. "Jagger" Wolfgang Hiß beklagte den Verlust herzzerreißend in der Melodie von "My Way": "Da tut mir mei G'weih weh!". Die Hexen haben in der vergangenen Fasnet einige ANR-Regeln nicht beachtet und landeten dafür im Knast. "Aber Fasnet ohne Hexen – das geht nicht", kündigten die Moderatorinnen an. Gut, wenn man einen Prinzen Lucas hat, der Schlosser ist und mit einer Flex den Weg zum Winzerkär frei macht. "Hennen first" träumten die Hennen und stürzten sich in den Bürgermeister-Wahlkampf.

Von allen Seiten prasseln Wünsche auf sie ein: nicht nur von Senioren und Helikopter-Müttern, vom TuS und vom Musikverein. Wie schön, wenn das alles sich als Alptraum erweist und ein echter Bürgermeister Henne auf die Bühne kommt und sagt: "Konzentriert euch auf die Fasnet. Ich bin euer neuer Bürgermeister. Narri-Narro!"