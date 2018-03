Immenstaad Dieb reißt 21 Rebstöcke aus

Bio-Landwirt Martin Gomeringer aus Immenstaad ist sauer: Am Wochenende hat ein Unbekannter 21 Rebstöcke der Tafeltraubensorte Sunny gestohlen, die Gomeringer vor drei Jahren gepflanzt hatte. Dieses Jahr hätte er die erste Vollernte einfahren können – der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Gomeringer vermutet, dass der Dieb es speziell auf diese Sorte abgesehen hatte und die Reben schon gepflanzt hat oder bald pflanzen wird. Er hat Anzeige erstattet.

Immenstaad (gik) Eigentlich hatte Martin Gomeringer am Montagmorgen vor, in einer seiner Rebanlagen im Umland von Kippenhausen Ruten anzubinden. Als der Bio-Landwirt bei der Anfahrt jedoch bemerkte, dass jemand 21 seiner vor drei Jahren gepflanzten Rebstöcke aus dem Boden gerissen und gestohlen hat, musste diese Arbeit erst einmal warten: Gomeringer rief die Polizei und erstattete Anzeige gegen unbekannt.

"Der Dieb war höchstwahrscheinlich am Wochenende, vermutlich am Sonntag hier", folgert Gomeringer aus dem Zustand der Erde. "Diese Rebstöcke habe ich vor drei Jahren gepflanzt. Dieses Jahr habe ich von ihnen den ersten Vollertrag erwartet", erklärt der Landwirt. "Der Schaden beläuft sich – wenn ich nur die Pflanzkosten, die Pflege über drei Jahre und den Ernteausfall rechne – auf mehr als 1500 Euro."

Gomeringer baut Trauben nicht nur für Wein, sondern auch als Tafeltrauben zum Verzehr an – in zwölf verschiedenen Sorten. Dass alle gestohlenen Rebstöcke zur Sorte Sunny gehören, die weiße Tafeltrauben liefert, lässt Gomeringer vermuten, dass sich der Dieb gezielt Pflanzgut dieser Sorte verschaffen wollte: "Die Rebstöcke wurden wahrscheinlich am Wochenende irgendwo gepflanzt oder der Dieb plant, sie in den nächsten Tagen zu pflanzen." Das könne durchaus jemandem aufgefallen sein, hofft er, denn es sei schon sehr ungewöhnlich, Reben dieser Größe zu pflanzen. "Es ist schon eine Schweinerei, wenn sich jemand in einer Anlage einfach so bedient, schließlich steckt eine Menge Geld und Arbeit drin."

Wer Pflanzgut in den von ihm angebauten speziellen Sorten wolle, könne ihn ja auch einfach fragen, wo dieses ganz legal zu erwerben sei. "Ich werde natürlich nachpflanzen, aber es dauert wieder drei Jahre, bis ich von den jungen Stöcken richtig ernten kann", erklärt er. "Pflegen muss ich sie so lange aber wie die anderen auch."