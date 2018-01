Immenstaad Die Hennensuppe köchelt schon

Mit Feuereifer bereiten gut 200 Akteure den närrischen Abend der Narrengesellschaft Hennenschlitter vor. Der SÜDKURIER verlost 20 Mal zwei Karten für die Hennensuppe am Sonntag, 28. Januar.

Zur Hennensuppe der Narrengesellschaft Hennenschlitter füllt sich seit vielen Jahren dreimal hintereinander die Linzgauhalle mit einem begeisterten Publikum. Dass der närrisch bunte Abend weit über Immenstaad hinaus berühmt ist, kommt nicht von ungefähr. Mit Feuereifer arbeiten die Großgruppen der Hennenschlitter – engagierte Fasnetsfreunde aus dem Dorf, etliche Tanzgruppen und scharfzüngige Büttenredner – jedes Jahr daran, ein neues abendfüllendes Programm auf die Bühne zu bringen: mit selbst geschriebenen Stücken, Texten und Choreografien, mit aufwendigen Kulissen und fantasievollen Kostümen.

Die Vorbereitungen für die Aufführungen am kommenden Wochenende laufen schon seit Wochen. Von Freitag bis Sonntagabend wurde durchgehend geprobt und an Details gefeilt. Gut 200 Akteure werden insgesamt auf der Bühne zu sehen sein – viele von ihnen gleich mehrfach: als Darsteller, Musiker, Sänger oder Tänzerinnen. Viele unterstützen auch die Helfer in Küche und Saal bei der Versorgung des Publikums mit Speis und Trank. In den Umbaupausen und nach dem Programm sorgt die Tanzkapelle Immenstaad unter Leitung von Bernhard Jehle für gute Stimmung im Saal.

Das Programm umfasst diesmal 14 Nummern mit reichlich Lokalkolorit und Witz. Vier Bühnenstücke kommen von den Hennenschlitter-Gruppen. „Mir schaffed des!“ behaupten die Knecht und Mägd, die Bohnebrätscher rufen auf „Sing my Mäschkerle“ und die Hennen fordern „Hennen first“. Die Hexen haben während der Fasnet 2017 offenbar einige Vorschriften nicht beachtet. „Schuldig!“, befindet der Richter und sie wandern hinter Gitter. Ob sie sich wohl damit abfinden können, diese Fasnet und besonders den Schmotzigen Dunschdig samt Winzerkär zu verpassen? 2017 gaben erprobte Immenstaader Fasneter als Hennenhofsänger ihr Debüt und kamen sehr gut an. Zu der Truppe, die auf Initiative von Axel Töbel zusammenfand, gehören Musiker, die man aus den Reihen von „A Beatles Night“, „Aufgehts“ oder „Brummbären“ kennt. Ihr Auftritt steht unter dem Titel „Wenn der Hund it“ und auch ein „Senioren-Medley“ gehört dazu.

Erstmals Teil der Hennensuppe ist die Gruppe „Wirtschaftwunder“ um Wolfgang Hiß. Mit Witz, Musik und Gesang werden hier die Nöte bei der Freizeitgestaltung im Dorf auf die Schippe genommen – und das Verschwinden der „Hirsche-Kuche“ beklagt. In der Bütt wird Herbert Rück mit seiner „Rück-Sicht“ erwartet und später am Abend Axel Töbel mit Tochter Kathrin, die sich „Wortreich und fassungslos“ Themen von großer und kleiner Politik bis Bundesbahn und Linzgauhalle zuwenden wollen. Fünf Tanzgruppen bringen Abwechslung ins Programm. Erstmals gehören die „Cheers“ dazu, ehemaligen Garde-Tänzerinnen, die amtierende Prinzessin Iris inklusive.

Vorverkauf und Verlosung

Die Hennensuppe wird am 26., 27. und 28. Januar jeweils ab 19 Uhr aufgeführt. Saalöffnung ist ab 18 Uhr. Die Karten kosten je nach Sitzbereich 6, 9 oder 12 Euro. Vorbestellungen sind möglich unter Telefon 0 75 45/94 27 00 oder per E-Mail an info@bautechnik-haug.de

Der SÜDKURIER verlost 20 Mal zwei Karten für die Hennensuppe am Sonntag, 28. Januar. Wer teilnehmen möchte, wählt die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 15 (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunkpreise abweichend), nennt das Kennwort „Hennensuppe“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer. Die Teilnahme ist bis einschließlich Mittwoch, 24. Januar, 12 Uhr, möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Karten an der Abendkasse abholen.