Immenstaad/Hagnau Das Kursschiff Rhyspitz fährt von Immenstaad über Hagnau nach Altnau. Ein Gewinn für beide Seeseiten

Seit 2011 verbindet das Kursschiff Rhyspitz Immenstaad und Hagnau mit dem schweizerischen Altnau. Die Verbindung kam auf Initiative von Touristikern und Bürgermeistern zustande. Jedes Jahr am Jahrestag der ersten Fahrt kommt eine Delegation aus der Schweiz zu Besuch.

Wie kommt man am bequemsten und schnellsten ans gegenüberliegende Schweizer Ufer? Eindeutig mit einer direkten Schiffsverbindung. Von Immenstaad ist Hagnau mit dem Kursschiff Rhyspitz in wenigen Minuten erreicht und von dort dauert es nur 20 Minuten nach Altnau. Die Verbindung ist nicht nur eine große Bereicherung fürs touristische Angebot auf beiden Seiten des Bodensee: Auch für Einheimische bietet sie eine Möglichkeit, die andere Seeseite zu entdecken und deutsch-schweizerische Freundschaften zu pflegen.

Es sei zu einer guten Tradition geworden, jedes Jahr am Tag der ersten Fahrt eine Delegation aus dem Nachbarland zu begrüßen, erklärt Ute Stegmann, die Leiterin der Tourist-Info in Immenstaad. Sie nahm zusammen mit ihrer Kollegin Sarah Kunle aus Hagnau, weiteren Touristikern sowie Gemeinderäten aus beiden Gemeinden die Gäste aus der Schweiz am Immenstaader Landesteg in Empfang. Die Schiffsverbindung nach Altnau kam 2011 auf Initiative von Touristikern und der Bürgermeister von Hagnau und Immenstaad sowie des damaligen Gemeindepräsidenten von Altnau zustande.

"Blümcke hat darum gekämpft"

"Es war nicht ganz einfach, aber unser damaliger Bürgermeister Simon Blümcke hat sehr darum gekämpft", berichtet Bürgermeister-Stellvertreterin Hedi Meichle aus Hagnau. "Es war gut, dass wir in den ersten Jahren Geld in die Hand genommen haben, um die Fahrten zu bezuschussen." Inzwischen trage sich die Verbindung selbst durch den Ticketverkauf. "Heute war das Schiff auf beiden Richtungen schon sehr gut gefüllt", hat Ute Stegmann beobachtet.

2017 wurde auch in Güttingen ein Landesteg gebaut. Hauptgrund war, dass die Gemeinde ebenfalls an der Schiffsverbindung teilnehmen wollte. Der Güttinger Gemeindepräsident Urs Rutishauser berichtet: "Bei der Volksabstimmung zum Steg war eine Dreiviertelmehrheit dafür. Die Anbindung ans andere Ufer bringt allen etwas." 2300 Fahrgäste seien 2017 in Güttingen begrüßt worden, viele hätten ein Fahrrad dabei gehabt.

Zu Fuß oder mit dem Rad entdecken

"Touristisch ist das Schiff ein absolutes Highlight", bestätigt auch Hans Feuz, Gemeindepräsident von Altnau, "Die Verbindung zeigt aber auch, dass in dieser Region ganz hervorragende nachbarschaftliche Verhältnisse möglich sind." Moni Brauchli, Gemeinderätin in Altnau und Leiterin des touristischen Verbunds "Sonnenecke Bodensee", berichtet von vielen schönen Möglichkeiten, die Region – beispielsweise auf dem Altnauer Apfelweg, zu Fuß oder mit dem Rad zu entdecken. Die vier Kilometer lange Seepromenade zwischen Altnau und Güttingen sei eine besondere Empfehlung. "Man kann das Schiff auch sehr gut für Rundtouren nutzen", ergänzt Ute Stegmann, "von den Anlegestellen in der Schweiz kann man prima nach Romanshorn oder Konstanz radeln und dann die Fähre nach Friedrichshafen oder Meersburg nehmen." Karten- und Infomaterial gibt es bei den Tourist-Infos aller beteiligten Gemeinden.