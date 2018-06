27.04.2018 18:29 Sandro Kipar Immenstaad Das Aquastaad startet bald in die Sommersaison: Wir zeigen Ihnen, was es dort vorher noch zu tun gibt

Schrubben, putzen und bewässern: Die Eröffnung der Außenanlage des Aquastaads in Immenstaad steht kurz bevor. Das Seebad will am 1. Mai in die Saison starten. Vorher haben die Mitarbeiter allerdings noch einiges zu tun. Wir haben sie bei den Vorbereitungen für den Sommer begleitet.