vor 59 Minuten Claudia Wörner Immenstaad Dankeschön für treue Leser: SÜDKURIER-Engel Tracy verteilt Hefemänner

In der Immenstaader Bäckerei Heger hat SÜDKURIER-Engel Tracy Osei-Tutu Hefemänner an treue Leser verteilt. Und es bot sich die Gelegenheit, einen Dankes-Gruß an liebe Menschen zu schicken.