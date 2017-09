Immenstaad Bürgermeisterkandidat Johannes Henne stellt sich in der SÜDKURIER-Wahlarena

Bürgermeisterkandidat Johannes Henne stellt sich in der SÜDKURIER-Wahlarena

Am Mittwoch, 4. Oktober, kommt er in der Linzgauhalle mit Vertretern der Bürgerschaft ins Gespräch, moderiert wird der Abend von SÜDKURIER-Lokalchefin Kerstin Mommsen

Am kommenden Mittwoch, 4. Oktober, wird sich Immenstaads Bürgermeisterkandidat Johannes Henne erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Der SÜDKURIER lädt alle Interessierten zur "Wahlarena" ein. Moderiert wird der Abend von Friedrichshafens Lokalchefin Kerstin Mommsen. Sie bittet neben Johannes Henne aber noch Vertreter der Bürgerschaft auf die Bühne. Mit dabei sind Bernd Hummernbrum vom Handels- und Gewerbeverein, Clemens Müller von der Turn- und Sportgemeinschaft, Yvonne Hermann vom Familientreff, Bernhard Zapkau von der Stephan-Brodmann-Schule, Margot Rauber von der Tourismusgemeinschaft, Hubert Lehle für die Landwirtschaft und Hubert Gutemann für die Bürgerinitiative b31-neu. Jeder von ihnen wird drei spezielle Fragen an den Bürgermeisterkandidaten stellen. Johannes Henne kann dann erläutern, wie er zu diesen Fragestellungen steht. Auch die Bürger selbst werden Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen.

Johannes Henne ist der einzige Kandidat, der sich für die Nachfolge von Jürgen Beisswenger beworben hat. Der 30-Jährige lebt derzeit in Biberach. Schon seit Wochen ist er unermüdlich in der Gemeinde Immenstaad unterwegs, um mit vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 15. Oktober statt.

SÜDKURIER-Wahlarena

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 4. Oktober, um 19.30 Uhr in der Linzgauhalle in Immenstaad. Die Diskussion mit dem Bürgermeisterkandidaten Johannes Henne wird etwa eineinhalb Stunden dauern, auch Bürgerfragen werden möglich sein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. (mom)