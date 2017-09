Immenstaad Bliss werden im Winzerkeller gefeiert

Die A-Cappella-Band aus der Schweiz singt sich von der Renaissance bis zu AC/DC. Die Publikumslieblinge sind auch erstklassige Kabarettisten.

Am Ende fahren die Sänger zur Hölle. Obwohl das den fünf Schweizern der A-Cappella-Gruppe Bliss niemand wünscht, im Gegenteil: der Winzerkeller ist seit Ewigkeiten ausverkauft. Aber sie rocken nun mal „Highway to hell“, spreizen die Finger zu Pommesgabeln und hotten, was das Zeug hält.

Mit Bliss hat Axel Töbel wieder mal einen dicken Fisch an der Angel – und fast so unterhaltsam wie Bliss ist der leidenschaftliche Hobby-Konzertveranstalter selbst: Wenn alle Rechnungen für diesen Abend bezahlt sind, sagt Töbel, reiche das, was übrig bleibe, „noch für einen halben Tag Urlaub in Hagnau. Aber wer will schon nach Hagnau?“

Der Überschuss an Unterhaltsamkeit ist dennoch enorm: Wenn Bliss Popsongs covern, passen ihre Stimmen so ideal zusammen, als ob ein Produzent sie im Studio zusammengefrickelt hätte – „Valerie“ von Amy Winehouse, „Chasing cars“ von Snow Patrol oder das wunderbar dezent gesungene „Man in the mirror“ von Michael Jackson: stimmlich passt zwischen diese Fünf kein Blatt Papier. Außerdem haben Bliss mehrere leckere Jungs in ihren Reihen. Das freut die Frauen im Winzerkeller, vor allem bei den Choreographien: In Sachen Charme und Sexappeal könnten sich die Klischeemannsbilder der Chippendales von Bliss eine Scheibe abschneiden. Umso vergnügter stellen die Schweizer das Spiel mit der erotischen Anziehungskraft auf den Kopf: Countertenor Claudio drückt seinem Kollege Lukas schon mal einen Schmatz auf (zugegeben: in einer „Carmen“-Arie). Auch sonst hat er viel Spaß an der schwül-schwulen Performance zur eigenen Kopfstimme.

Bliss sind Weltmeister im gesungenen Hochgeschwindigkeitsitalienisch („Donne“ von Zucchero), sie führen ins Rätoromanische ein (Toilette heißt „Barack da kack“) und sie geben einer chauvinistischen Bezeichnung für reizvolle Rundungen eine ganz neue Wendung: „Nur fünf Prozent der Frauen finden ihren Arsch okay – und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben.“ Außerdem sind sie traumhafte kabarettistische Wortspieler. Etwa 100 deutsche Städtenamen baut Tom in eine zunehmend frivole Geschichte ein: „Ich wollte mit meinen Kiel unbedingt in ihren Bremerhaven!“ Dieses Rezept mag von Willy Astor abgeschaut sein, aber Bliss stehen ihm in nicht nach.

Bliss singen sich vom Pop über ein Klassik-Medley bis zurück in die Renaissance und entwickeln einen Draht zum Publikum, durch den sich jeder mitgemeint fühlt – egal, wohin die Blicke von der Bühne wandern. Kein Wunder, dass Axel Töbel die Bugwelle des rauschenden Beifalls nutzt, um Bliss fast schon das Versprechen abzunehmen, 2018 wiederzukommen – dann mit ihrem neuen Programm. Man lernt im Winzerkeller also auch noch eine seltene Tierart kennen: den ausgefuchsten alten Hasen. Gattungsname: Axel Töbel.