Immenstaad Auf Weltreise im Immenstaader Bürgersaal: Fotos nehmen mit in andere Länder

Auf Weltreise im Immenstaader Bürgersaal: Fotos nehmen mit in andere Länder

Hobbyfotograf Christian Rebstein zeigt Bilder von zahlreichen Reisen bis zum 27. April im Rathaus in Immenstaad.

Im Sommer verreisen Christian und Bettina Rebstein selten – warum auch, wenn man am Bodensee lebt. In anderen Jahreszeiten zog es sie im Urlaub immer wieder in die Ferne – dorthin, wo es warm ist. Eindrücke von Land und Leuten hält Christian Rebstein gerne mit der Kamera fest. Einige seiner Fotos aus Indien, Myanmar, China und noch einigen anderen Ländern sind jetzt unter dem Titel "Andere Länder" im Immenstaader Rathaus ausgestellt.

"Ich habe schon ein paarmal im Bürgersaal Bildvorträge über Reisen gemacht", erzählt der Hobbyfotograf. Der letzte sei schon einige Jahre her, aber er bereite gerade einen neuen Vortrag über Myanmar vor. Rebstein hat auch schon viele Bilder aus Immenstaad zu einer früheren Ausstellung des Heimatvereins beigetragen, die den Wandel im Ort in den vergangenen Jahrzehnten sichtbar machte. Dass er die Rahmen des Vereins ausleihen durfte, machte die Ausstellung erst möglich. "Sonst wäre das für mich zu teuer geworden – ich will meine Bilder ja nur zeigen und nicht verkaufen", erklärt Rebstein.

Porträts aus Myanmar sind seine Lieblingsbilder

Gern fotografiert er Menschen, die ihn auf seinen Reisen beeindruckt haben. Seine beiden Lieblingsbilder in der Ausstellung sind denn auch zwei Porträts, die er in Myanmar aufgenommen hat: Auf dem ersten strahlt ein junger Mann in die Kamera. "Er ist kein Soldat, sondern trug den Stahlhelm einfach aus modischen Gründen beim Mopedfahren", erzählt Rebstein zur Geschichte des Bildes.

Von Zigarre rauchenden Damen bis hin zur Wildnis Afrikas

Das ausdrucksvolle Gesicht einer Zigarre rauchenden Frau habe ihn ebenfalls sehr beeindruckt. Er hat sie in ihrem Umfeld in der alten Königsstadt Bangan verewigt. Eindrucksvolle Landschaften oder Gebäude, das quirlige und bunte Leben in Städten und auch einige Wildtiere aus Afrika sind auf weiteren Bildern zu sehen.

Die Ausstellung "Andere Länder" ist noch bis zum 27. April im Rathaus zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag 14 bis 18 Uhr.