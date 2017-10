Friedrichshafen Apfelhock zum Saisonabschluss

Viel Programm rund um den Apfel erwartet die Besucher am Sonntag beim Obst- und Ferienhof Lehle im Frickelwäsele. Um 13 Uhr beginnt der Apfelhock.

Immenstaad (gik) Zum Apfelhock lädt die Tourismusgemeinschaft Einheimische und Gäste am Sonntag ab 13 Uhr auf den Obst- und Ferienhof Lehle im Frickelwäsele ein. Wieder dreht sich bei dem kleinen und gemütlichen Fest alles um den Apfel – kulinarisch, künstlerisch und informativ.

Die Apfelernte ist dieses Jahr frost- und hagelbedingt bescheiden ausgefallen. Trotzdem werde es neben Information rund um den Apfel auch viele Apfelsorten zum Probieren geben, kündigt Hubert Lehle an. Auch an Apfelsaft frisch aus der Presse werde es nicht mangeln. Zum Mittagessen locken deftige Apfel-Spezialitäten wie die seit vielen Jahren sehr beliebten Apfel-Dinnele und Apfelsuppe. Zum Kaffee werden viele Variationen von Apfel- und anderen Kuchen, Apfelwaffeln oder Apfelküchle angeboten. In flüssiger Form gibt es Äpfel als Saft, Apfelpunsch oder Glühmost und auch als Schnapst. Wie man diesen herstellt, wird beim Schaubrennen erklärt. Das Ergebnis darf auch verkostet werden. Zu den Apfelwochen wurden sogar eigens Pralinen mit "Cöxle" gefüllt. Auch diese werden beim Apfelhock angeboten.

Apfelkönigin wird erwartet

Für die musikalische Unterhaltung sind an 14 Uhr die beliebten Brummbären zuständig. Auch Apfelkönigin Sabrina Heiß wird zum Apfelhock erwartet.

Viel Spaß verspricht das Rahmenprogramm: Das von einem Oldtimer-Traktor gezogene Apfelzügle bietet informative und kurzweilige Rundfahrten durch die Apfelanlagen, es gibt etliche Oldtimer-Traktoren zu bestaunen und die jüngsten Festbesucher können beim Sackhüpfen oder beim Zielwerfen durch den Apfelbaum ihre Geschicklichkeit beweisen. Außerdem gibt es Bastelaktionen und ein Apfelquiz.

Äpfel hat sich Carolin Höfler als Motiv für Bilder gewählt, die derzeit im Rathaus ausgestellt sind. Kunstdrucke davon werden beim Apfelhock angeboten. Omaira Gatas-Dietenberger aus Immenstaad stellt Originale aus. Voraussichtlich wird auch Herbert Rück Skulpturen zeigen, die er mit der Kettensäge aus Baumstämmen geformt hat. Der Apfelhock findet nur bei gutem Wetter statt.