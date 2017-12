Immenstaad Alles bereit für den Weihnachtsmarkt in der Linzgauhalle am Sonntag

Alles bereit für den Weihnachtsmarkt in der Linzgauhalle am Sonntag

22 Aussteller hoffen am Sonntag auf viele Besucher in der Immenstaader Linzgauhalle.

Alles ist vorbereitet für den Weihnachtsmarkt am Sonntag. Diesmal findet er in der Linzgauhalle statt – den zweijährlichen Wechsel zwischen dem Platz in der Ortsmitte und der Halle hat der Gemeinderat vor einigen Jahren beschlossen. Wer beim Bummel über den Markt weder kalte Finger noch kalte Füße bekommen möchte, freut sich. Es finden auch mehr Aussteller Platz. Andere freuen sich weniger, denn für zur Weihnachtsmarkt-Atmosphäre gehören für sie Buden in Freien, an denen auch der Glühwein besser schmeckt. Viele würden die Halle auch lieber für sportliche Aktivitäten nutzen.

Alle Mühe hat sich der Bauhof gegeben, um alles für den Markt vorzubereiten. Mit viel Tannengrün und goldenen Sternen sind Halle, Stellwände und Bühne weihnachtlich dekoriert. Auf der Bühne spielen ab 11.30 Uhr zur Eröffnung die Hersberg-Musikanten. Gegen 13.15 Uhr haben Gesangsschüler von Franziska "Ziska" Restle ihren Auftritt. Im Anschluss stimmt das Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini in die Weihnachtszeit ein, bevor die Bühne ab etwa 15.30 Uhr Schülern der Stephan-Brodmann-Schule gehört: Zuerst der Theater AG, die ein weihnachtliches Stück für diesen Auftritt einstudiert hat, dann der Chor AG.

Viele Kinder freuen sich schon auf den Nikolaus, der gegen 16 Uhr erwartet wird. Wieder wurde der Nikolaus vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) mit vielen Geschenksäckchen voller Leckereien versorgt, die er an die Kinder verteilen möchte. Besonders freut er sich, wenn Kinder ein Lied für ihn singen oder ihm ein Gedicht vortragen. Für die Kinder hält der HGV an einem Stand vor der Halle auch Kinderpunsch und Wienerle bereit. Ebenfalls vor der Halle ist der Stand des Lädinenvereins zu finden, an dem es Glühwein gibt.

22 Aussteller seien diesmal dabei, sagt Anna Fehringer, die mit Kollegin Ruth Höft von der Tourist Info den Markt organisiert hat. Viel Dekoratives gebe es zu entdecken, hausgemachte Leckereien und schöne Geschenkideen. Familientreff und der Förderverein der Schule verwöhnen mit Waffeln, Kuchen und Kaffee.

Der Markt ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.