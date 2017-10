Immenstaad 200 Immenstaader in der Wahlarena

Spannende Fragen rund um die Themen Kinder und Jugend, Tourismus, Landwirtschaft, Vereine und Gewerbe in Immenstaad stellten die Immenstaader Vertreter dem Bürgermeisterkandidaten Johannes Henne gestern Abend in der SÜDKURIER-Wahlarena in der Linzgauhalle.

Die Linzgauhalle in Immenstaad war am Mittwochabend gut gefüllt: Rund 200 Bürger waren gekommen, um die erste öffentliche Veranstaltung mit Bürgermeisterkandidat Johannes Henne mit zu verfolgen. Da er der einzige Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Beisswenger ist, veranstaltete der SÜDKURIER eine spannende Wahlarena, statt einer Podiumsdiskussion. Die Moderation übernahm Kerstin Mommsen, Leiterin der SÜDKURIER-Redaktion in Friedrichshafen. Mit auf der Bühne waren Vertreter verschiedener Interessensgruppen aus der Linzgaugemeinde, die ihre Fragen an den 30-jährigen Bürgermeisterkandidaten stellten.

Heinolf Kielkopf von der Bürgerinitiative B31-neu etwa wollte wissen, sie Henne zum Trassenverlauf der geplanten B31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg stehe, Landwirt Hubert Lehle bot dem Kandidaten an, mit ihm in Gummistiefeln die Landwirtschaft der Gemeinde kennen zu lernen, Margot Rauber von der Tourismusgemeinschaft wollte wissen, was Henne in Immenstaad fehle. Der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins Clemens Müller fragte im Namen aller Vereine, wie sich der Bürgermeisterkandidat zur Platz- und Hallenproblematik stelle, Yvonne Hermann vom Familientreff rückte Fragen rund um die Kinder und die Jugend in den Mittelpunkt und Bernd Hummernbrum vom Handels- und Gewerbeverein fragte Johannes Henne nach seinen Vorstellungen einer sinnvollen Wirtschaftsförderung.

Die Zuschauer verfolgten die Diskussion auf der Bühne gebannt und hatten selbst Gelegenheit, Fragen an den künftigen Bürgermeister zu stellen. Dieser absolvierte das Fragenpensum professionell und gut vorbereitet, auch wenn ihn die eine oder andere Frage schon einmal ins Schwitzen brachte. Johannes Henne appellierte an die Immenstaader, am 15. Oktober zur Wahl zu gehen, auch wenn er der einzige Kandidat für den Posten sei.