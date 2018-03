Heiligenberg Weiterleben nach versuchtem Mord: Manfred Biedermann berichtet über die Attacke mit einer Sense gegen ihn

„Das ist doch kein Leben mehr“, sagt Manfred Biedermann. Er wurde 2015 in Heiligenberg mit einer Sense niedergestreckt, es war versuchter Mord. Es kam nie zum Prozess, doch soll die Öffentlichkeit jetzt alles erfahren.

Hätte er seine Minka nicht, wäre er vielleicht schon tot. Die Katze hält Manfred Biedermann an einem Leben, das für ihn eigentlich keines mehr ist. "Das ist doch kein Leben mehr", sagt der 58-Jährige immer wieder. Die kleine schwarze Katze mit dem gekappten Schwanzende gibt ihm Sinn, durchzuhalten. Mit ihr auf dem Arm kann er auch lächeln. Es ist das zaghafte Lächeln eines gezeichneten Mannes, der sehr langsam wieder zurück ins Leben findet, das ihm fast genommen wurde. "Warum ich?", fragt er, und findet keine Antwort.

Er steht vor seinem Haus in Heiligenberg-Wintersulgen, das einem Hexenhäuschen gleicht. Biedermann zeigt auf ein Messer, das er in die Rinde eines Baums in seinem Obstgarten steckte, und auf einen Knüppel, der über seinem stillgelegten Hasenstall hängt. Sie dienen ihm als potenzielle Verteidigungswaffen. "Das passiert mir nicht nochmal", sagt er, während er den Knüppel von einer Hand in die andere gleiten lässt. Hier, vor dem Hasenstall, wurde er mit einer Sense niedergestreckt.

Am 17. Oktober 2015 wurde Manfred Biedermann Opfer eines brutalen Überfalls. Ein Nachbar, "damals war das ja mein Kollege, ein Freund", attackierte ihn mit einer Sense und mit einem Messer. Wenige Tage vor der Tat hatte Biedermann die Sense seinem Nachbarn noch eigenmächtig gedengelt. Als der samt Sense vor seinem Hasenstall stand, war Biedermann gerade selbst mit Mähen beschäftigt, Futter für seine Stallhasen. Er legte seine eigene Sense aus der Hand und fragte verwundert: "Haut sie schon nicht mehr?" Da stach er unvermittelt zu.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, handelte der Täter in einem psychischen Ausnahmezustand. Einen Anlass für die Tat habe es nicht gegeben. Hinweise auf eine bevorstehende Tat habe es nicht gegeben. "Versuchter Mord", lautete der Vorwurf der Ermittler. Biedermanns Nichte bekam den Vorfall an jenem Samstagnachmittag mit. Mit einer Schaufel in der Hand schritt sie ein, "das erforderte viel Zivilcourage", erinnert sich der zuständige Staatsanwalt.

Dem Polizeibericht von Oktober 2015 ist zu entnehmen, dass Manfred Biedermann nach den Stichverletzungen über Tage hinweg in Lebensgefahr schwebte. "Normal wäre ich tot gewesen. Oder war schon wie tot. Ich war ja im Himmel. Und da war es schön."

Seinen Narben, seinem Gebiss, seinem Glasauge, seiner Wadenschiene ist zu entnehmen, wo sein Täter zugestochen hat – in Bein, Bauch, Hals, Kopf, Gesicht. Wenn Biedermann sein T-Shirt nicht hebt und die gut 30 Zentimeter lange Narbe zeigt, oder wenn er den Hosensaum nicht anlupft und seine Schiene zeigt, wenn sein Glasauge korrekt sitzt und er nicht auf die abgeschnittene Zungenspitze zeigt, wenn er die anderen nicht durch Gespräche an seinem Innenleben teilhaben lässt – dann würde man nicht annehmen, was diesem Mann angetan wurde. Dabei will er es hinausschreien, "es ins Internet stellen". Deshalb meldete sich Manfred Biedermann auch bei der Zeitungsredaktion. Er will, dass die Welt da draußen erfährt, was ihm am 17. Oktober 2015 um 15.30 Uhr angetan wurde.

Der Täter ist bekannt. Der mutmaßliche Täter, wie man streng genommen sagen müsste, denn er ist tot, und gegen Tote wird nicht ermittelt. Normalerweise mündet so ein Fall in eine Gerichtsverhandlung, in ein Urteil, und bestenfalls in eine irgendwie geartete Sühne. Doch in der Untersuchungshaft beging der Beschuldigte in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2015 in seiner Isolierzelle, in die er wegen einer grundlosen Gewalttat gegen einen Mithäftling verlegt worden war, Suizid. Die Ermittlungen wurden eingestellt, bevor Manfred Biedermann auch nur annähernd eine Antwort auf die Frage bekommen hätte: "Warum ich?"

Manfred Biedermann war ein lebenslustiger Zeitgenosse. "Früher habe ich 24 Halbe geschafft. Hätte ich noch gesoffen, dann wäre mir das nicht passiert. Dann wäre ich in der Wirtschaft gesessen, als es passiert ist." Viele Jahre seines Lebens hatte er am Wirtstisch zugebracht, das Trinken hörte er aber schon längere Zeit vor dem Überfall auf. Er war vor dem Überfall beim Fußballverein fürs Rasenmähen zuständig, half einem Winzer beim Wimmeln, zuvor war er als Maurer tätig, seine vielen Hasen und Hühner und Obstbäume gaben ihm eine Struktur. Biedermann unterhielt die Leute mit seiner Mundharmonika, auf der Panflöte, mit dem Keyboard oder auf dem Akkordeon. Er hatte auch eine schöne Singstimme. Gesprochen hat er früher nicht viel.

Jetzt sitzt Manfred Biedermann an seinem niedrigen Wohnzimmertisch und spricht. Immer wieder über den Überfall. Über die Sense, über die vielen offenen Fragen, den ganzen Hass, den er nachts verspürt. Seinen Tisch deckte Biedermann mit Mandarinen, Keksen und Spezi ein. Er ist ein höflicher Gastgeber und entschuldigt sich nach einer Weile, dass er noch nichts angeboten habe. Von einer inneren Unruhe getrieben, springt er auf, ruft nach seiner Minka, setzt sich wieder hin und spricht weiter. Über die dauernden Alpträume, die Reha, die Gebete, warum Gott ihn nicht sterben ließ, warum der andere nun tot ist, spricht über das Wachliegen, die 14 Tabletten, die er täglich schlucken muss, über die Schmerzen an seinen Gliedmaßen und die Schmerzen in seiner Seele, und spricht darüber, dass er selbst nicht mehr in der Lage ist, Musik zu machen oder zu lachen. "Das geht mir alles im Kopf rum. Früher war ich ein anderer Mensch. Da habe ich gar nichts gesprochen."

Manfred Biedermann wird nicht ganz allein gelassen. Da ist seine Schwägerin, die ihm regelmäßig etwas Gutes kocht. Da sind die ehrenamtlichen Helfer des Weißen Rings, die Soforthilfe besorgten. Da ist die rechtliche Betreuerin, die ihm von Amts wegen zur Seite gestellt wurde und ihn einmal monatlich besucht. Sie organisierte ambulante psychiatrische Hilfe für ihn. Sie ist eine aufmerksame Zuhörerin, die ihn bei morbiden Gedanken daran erinnert, dass Minka ihn braucht.

Der Weiße Ring

Der Weiße Ring hilft Opfern von Straftaten. Er ist regional als Verein organisiert. Ziel ist es, im Bedarfsfall materielle Soforthilfe zu leisten und den Opfern beratend zur Seite zu stehen. So können beispielsweise Psychotherapeuten oder Rechtsanwälte vermittelt und die Finanzierung gesichert werden.

Martha Dauth aus Kressbronn ist seit 2015 Leiterin der Außenstelle Bodenseekreis des Weißen Rings. Wie sie sagt, sei im Fall Manfred Biedermann auf Initiative des Weißen Rings die Stiftung Opferschutz in Stuttgart eingeschaltet worden. Die Stiftung kann Schmerzensgeld zahlen in Fällen, bei denen beim Täter nichts zu holen ist. Der Weiße Ring arbeitet mit ehrenamtlichen Kräften, auch Dauth ist ehrenamtlich beschäftigt. Derzeit kümmern sich rund fünf Personen um etwa 40 Fälle jährlich. Es werden weitere Helfer gesucht. Dauth, Kriminalbeamtin im Ruhestand, ist überzeugt davon, dass der Weiße Ring viel öfter zurate gezogen würde, wenn seine Arbeit bekannter wäre. Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erbschaften oder Geldbußen.

Informationen: bodenseekreis-baden-wuerttemberg.weisser-ring.de