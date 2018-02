Heiligenberg Theater für Kinder: Viertklässler spielen "Der entführte König"

Mit einer unbändigen Spielfreude haben Schüler der vierten Klasse der Grundschule Heiligenberg im Rahmen der Theater-AG das halbstündige Theaterstück "Der entführte König" im Gemeindehaus Wintersulgen vor Mitschülern, Eltern und Verwandten aufgeführt. Es war Theater von Kindern für Kinder. "Die Idee, die Dialoge und das szenische Geschehen haben die Schüler selbst entwickelt und aus Improvisation heraus selbst geschrieben", erläuterte die Pädagogin Sabine Seyfried.

Nachdem im Vorjahr mit "Die Schildbürger" eine vorgegebene Geschichte dem Theaterstück zugrunde lag, durften die Kinder diesmal Wünsche äußern, welche Figuren sie darstellen möchten. Junge Leseratten wie Alessandro von Werthern erinnerte sich rasch an gelesene Räubergeschichten und schlug eine Räuberbande vor. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass der Vorschlag, die Rollen einer Gruppe "frecher Jungs" einzubauen, auch autobiografische Hintergründe gehabt haben könnte. Und ein König mit Krone und langer Schleppe und einem Schatzmeister sollte schließlich auch dabei sein. Um diesen Schatz ging es schließlich auch.

Die Szenen spielten in tollen Kulissen in der Stadt. Das schön gemalte Kulissenbild der Stadt hielten zwischen zwei Stangen zwei "Stadthalter". Andere Teile der Handlung entwickelte sich in einem Wald mit verschiebbaren Büschen, Lagerfeuer und Gefängnis. Bei der Kulissenausstattung hatten sich Eltern mit fantasievollen Ideen eingebracht.

Die frechen Jungs mischten eine Königsparade auf, trieben allerlei Schabernack und entgehen den verordneten Backpfeifen nur durch schnelles, geschicktes Ducken, sodass die beiden Polizisten sich schließlich selbst ohrfeigten. Die Räuberband beschließt, den Schatz des Königs zu rauben und den König gefangen zu nehmen. Gesagt, getan, doch nun war die Stadt "kopflos" und alle, auch die schrägsten Gestalten, wollten jetzt König werden. Die drei frechen Jungs beschließen indes, den König zu befreien, erweisen sich aber als nicht besonders mutig. Schließlich gelingt die Befreiung aber doch und die gesamte Stadt feiert ein Fest.

Ein spannender Schachzug der Regie war das "Freeze": Immer wieder erstarrten die Schauspieler ganz plötzlich. Schnelles Spieltempo machte die Handlung unterhaltsam. Kleinere Pannen wussten die Kinder durch gute Improvisationsgabe geschickt zu überspielen. Frenetischer Applaus und Zugabe-Rufe machte die Begeisterung der jungen und älteren Zuschauer deutlich.