Heiligenberg Straßenlampen leuchten künftig länger

Der Gemeinderat Heiligenberg hat neue Intervalle für die Straßenbeleuchtung beschlossen. Künftig werden die Lampen abends und morgens länger brennen. Dank stromsparender Technik ist der Betrieb trotzdem billiger als bisher.

Nicht leicht gemacht hat es sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei der Entscheidung über die künftigen Schaltzeiten der bereits genehmigten Straßenlaternen. Die neuen Leuchten mit LED-Technik, die von April bis Juni montiert werden, können gedimmt und mit halber oder mit voller Lichtstärke betrieben werden. Da die Umstellung auf die neue Technik bezuschusst wird, muss künftig eine Reduzierung von CO2 beziehungsweise eine Stromeinsparung im Vergleich zu den alten Leuchten nachgewiesen werden. Die Schaltzeiten können also nicht beliebig unter voller Lichtstärke verlängert werden, da ein erhöhter Stromverbrauch dazuführen würde, dass die Zuschüsse wegfallen, erklärte Denis Lehmann aus der Finanzverwaltung. Daniel Lupfer von der Firma Netze BW GmbH erklärte, dass man sich jetzt über die Einplanung einer Reduzierbarkeit einigen müsse, da diese an den einzelnen Leuchten eingestellt werde, um später von zentralen Schaltstellen angesteuert werden zu können. Er betonte, dass eine jährliche Anpassung der Schaltzeiten möglich wäre: "Sie legen sich jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre fest." Weiterhin legte er dar, dass die halbe Helligkeit für "das träge menschliche Auge" kaum wahrnehmbar sei und dass die Lampen so langsam runterdimmen, dass man es kaum merke.

Michael Moser (CDU) und Maria Morgen (Bürgerliste) hätten in Zukunft gerne die Ortsdurchfahrten nachts durchgehend beleuchtet. "Jede zweite täte Sinn machen", meinte Moser. Lupfer erinnerte an den stroboskopischen Effekt, der dabei entstünde: "Dann lieber alle Lampen mit reduzierter Leistung brennen lassen, das hat den gleichen Verbrauch." Manfred Hornstein (CDU) befürwortet für Kreuzungen eine durchgehend brennende Lampe in der Einfahrtsstraße: "Das ist bei Regen und Dunkelheit eine Hilfe." Bürgermeister Frank Amann sprach die neuralgischen Punkte wie Postplatz und Bushaltestelle an, die bisher die ganze Nacht beleuchtet sind und es auch bleiben sollten. Die Ortsdurchfahrt und einzelne Ausnahmen sollen in der nächsten Sitzung diskutiert werden. Für alle Wohnstraßen soll aber eine einheitliche Regelung getroffen werden, "damit wir eine klare Handhabe haben", argumentierte Amann.

Bisher gehen in Heiligenberg die Lichter im Sommer um 23.30 Uhr aus, im Winter bereits um 23 Uhr. Nach Montage der neuen Leuchten können diese Zeiten stromsparend verlängert werden, indem am Anfang und am Ende der Schaltzeit nur mit halber Lichtstärke gefahren wird. Nach längerer Diskussion über verschiedene Varianten der Schaltzeiten einigte sich der Rat auf den Vorschlag der Verwaltung zur Verlängerung der Beleuchtungszeit im Sommer bis 0.30 Uhr und im Winter bis 24 Uhr. Außerdem sollen die Straßenlampen im Winter morgens bis 7.30 Uhr brennen statt wie bisher bis 6.30 Uhr.