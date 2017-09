vor 2 Stunden Bernhard Conrads Heiligenberg Spielplatz und Fußballfeld sollen 350 000 Euro kosten

Der neue Spielbereich und das geplante Mini-Fußballfeld am Freibad in Heiligenberg sollen 350 000 Euro kosten. Der Gemeinderat stellte die Zustimmung zu den Plänen noch zurück, da der Haushaltsentwurf 2018 noch nicht vorliegt. Bürgermeister Frank Amann schlug vor, zur Finanzierung des Projekts den Bolzplatz an der Betenbrunner Straße zur Wohnbebauung zu verkaufen. Das stieß nicht bei allen Gemeinderäten auf Zustimmung.