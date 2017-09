Heiligenberg Satellit baumelt am Hubschrauber über Heiligenberg

Die europäische Weltraumorganisation Esa und Airbus Defence and Space testeten Satellit bei Messflügen für eine Weltraummission.

Spektaktuläres spielte sich dieser Tage im Himmel über Heiligenberg ab. Vom dortigen Segelfluggelände stieg mehrfach ein Helikopter auf, der mit einer ungewöhnlichen Nutzlast am Haken seine Runden drehte. Auf dem mit Antennen gespickten Container prangten die Aufschriften "esa" sowie "AIRBUS". Und dass es sich um Hochtechnologie handelt, wird spätestens klar, wenn der Heli seine Ladung absetzte. Fotograf Achim Mende beobachtete, wie der senkrecht stehende rote Antennenstab kurz vorher dem Absetzten des baumelnden Kastens auf dem Grund in die Horiziontale klappte.

Mathias Pikelj, Pressesprecher von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen/Immenstaad, bestätigt, dass die europäische Weltraumorganisation Esa und Airbus Defence and Space tatsächlich über Heiligenberg einen Satelliten getestet haben. Er spricht von "Flugversuchen für ein großes Weltraumprojekt". Tatsächlich habe man für Testflüge eines Satelliten diesen für Messungen unter den Helikopter gehängt. Details zum dem Projekt wollte Pikelj zum momentanen Zeitpunkt allerdings noch nicht Preis geben. Mehr Informationen gebe es bereits in den nächsten Tagen, sagte der Pressesprecher. Nur so viel: "Der Satellit wird nicht um die Erde fliegen, es handelt sich um ein Deep-Space-Projekt".