Heiligenberg Pläne für Hotel-Post-Areal weiter in der Schwebe

Wie es auf dem Hotel-Post-Areal – in Toplage in Heiligenberg – weitergeht, ist nach wie vor unklar. Ganz aktuell hat Bürgermeister Frank Amann jetzt am 12. Februar 2018 ein Schreiben an die Gemeinderäte und an die Mitglieder der Planungswerkstatt Bürger verfasst, in der der aktuelle Sachstand der Projektentwicklung Hotel-Post-Areal darstellt wird.