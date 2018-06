Heiligenberg Ortseingang wird sich verändern: Heiligenberg will Lebensmittelmarkt ansiedeln

Heiligenberg will sich weiterentwickeln. An der Ziegelhalde soll ein neues Baugebiet entstehen, wo in den nächsten 15 Jahren bis zu 50 Wohneinheiten geplant sind. Schneller soll es mit der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes gehen. Dafür muss allerdings eine Linksabbiegespur von der Landesstraße 201 eingerichtet werden – das wird nicht einfach.

Am Heiligenberger Ortseingang aus Richtung Pfullendorf möchte sich ein Lebensmittelmarkt ansiedeln. So einen Nahversorger braucht die Gemeinde dringend, da sind sich Bürger und Verwaltung einig. Es gibt aber auch noch einen Bedarf an Bauplätzen. Beide Forderungen will man mit einer umfassenden Planung in Gang bringen, für die Verwaltung und Gemeinderat das Büro Planstatt Senner aus Überlingen ins Boot geholt hat. Johann Senner stellte im Gemeinderat erste Planvarianten vor.

Planung für Nahversorger steht schon

"Für den Nahversorger gibt es schon eine Planung", betonte Bürgermeister Frank Amann. Der mögliche Standort ist bereits im Bebauungsplan Ortsjetter enthalten. Doch es gibt ein Problem. Die Zufahrt zum Parkplatz müsste über die Landesstraße 201 erfolgen. "Solche Abbiegespuren sind nur schwer zu bekommen", weiß der Bürgermeister. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, im Gegenzug die Zufahrt in den Berenbachweg aufzuheben.

Bis zu 50 Bauplätze in den nächsten 15 Jahren

Der Kindergarten wäre dann über die neue Zufahrt zu erreichen. Und das gilt auch für das neue Baugebiet Ziegelhalde, wo in den nächsten 15 Jahren 48 bis 50 Bauplätze entstehen könnten. Alles soll in eine Gesamtplanung einfließen, die der Bürgermeister als "sehr spannend" bezeichnete. Und das auch deshalb, weil der Gemeinderat hier viele Ideen einbringen könnte. Das Gesamtgebiet ist im Flächennutzungsplan bereits rechtskräftig ausgewiesen.

"Man muss das sehr sensibel und schrittweise angehen", betonte Johann Senner. Heiligenberg sei eine der wenigen Gemeinden in der Region, die nicht von großen Supermarkgebieten und Gewerbeflächen eingerahmt sind. Da dürfe man keinen Fehler machen. Viele Fragen seien zu klären. Wie soll das mit den Gehwegen werden? Wie kann man die alten Obstbäume integrieren? Wie bekommt man eine sparsame Erschließung hin? Hochwertiges Wohnen am Hang soll ebenso möglich sein wie Vielfalt und ortstypische Architektur.

Ruf nach günstigem Wohnraum wird laut

Gemeinderat Heinrich Stengele könnte sich im unteren Bereich größere Einheiten mit Geschosswohnungsbau vorstellen, im oberen Bereich dann Einfamilienhäuser. Alfred Rock und Peter Apfelstädt (beide BL) sprachen sich sehr für Geschossbauten aus. Damit könne man dann auch bezahlbaren Wohnraum schaffen, der in Heiligenberg dringend gebraucht würde. Michael Moser (CDU) fragte nach den Zufahrtsmöglichkeiten zum Kindergarten und der Installation von Fotovoltaikanlagen. Im Plangebiet wird es lange Mulden geben. Sollen die in Privatbesitz sein oder sollen sie in der öffentlichen Hand bleiben? Muss Fläche für einen Spielplatz ausgewiesen werden? Im Gremium war man sich einig, dass man den Fläschenverbrauch im Auge behalten muss. Ein Diskussionspunkt war auch die Größe der neuen Bauplätze. 400 bis 1000 Quadratmeter wären möglich. Der Trend gehe aber mehr zu kleineren Flächen, weil viele Häuslesbauer weniger Gartenpflege anstrebten.

Büro Senner will Grobplanung im September vorlegen

Das Büro Senner wird nun alle Anregungen und Bedenken in eine neue Planvariante einarbeiten und im September einen Grobentwurf vorlegen. Dann müssen Detailfragen geklärt werden. Mit der Grobplanung wird aber eine erste Vorsprache beim Regierungspräsidium möglich sein. Denn ohne eine Linksabbiegerspur von der Landesstraße wird es mit der Ansiedlung des Lebensmittelmarktes schwierig werden. Und der sollte möglichst bald realisiert werden, wie man sich Gremium einig war.