03.07.2017 20:43 Bernhard Conrads Heiligenberg Neuer Pächter für Hotel "Heiligenberg"

Steffen Leuschner steigt zusammen mit seiner Frau Mariola Jaworska als Betreiber in das Hotel Heiligenberg in Heiligenberg ein. 16 Jahre war er Souschef im Berghotel Baader, wie das Hotel Heiligenberg früher hieß. Steffen Leuschner will die gutbürgerlich deutsche Küche ebenso pflegen wie die gehobene französische Küche. Seine Frau wird sich um den Hotelbetrieb kümmern.