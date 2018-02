Heiligenberg Kleine Galerie voller Nachwuchskünstler

Gerlinde Kriese von der "Kleinen Galerie Ariadne" stellt Schülern ihre Räumlichkeiten für die Präsentation ihrer Bilder zur Verfügung.

Heiligenberg (bus) So quirlig geht es bei Vernissagen selten zu: In der "Kleinen Galerie Ariadne" drängelten sich viele Kinder der Heiligenberger Grundschule mit ihren Eltern und tranken Apfelpunsch. Inhaberin Gerlinde Kriese stellt den Schülern die Räumlichkeiten für die Präsentation ihrer Bilder zur Verfügung. "Für viele wird es die erste Ausstellung ihres Lebens sein", sagte sie bei ihrer Begrüßung.

Anfangs, berichtete die Galeristin weiter, habe sich in der Galerie eine Strickgruppe getroffen. In Anlehnung an den Faden der Ariadne wurde der Name gewählt. Heute dient das Kleinod als Ausstellungsort für Kunst aller Art.

Schulleiterin Gabriele Heidenreich berichtete, dass Lehrer und Schüler gemeinsam eine Auswahl der Bilder getroffen hätten und alle vier Jahrgänge vertreten seien. "Gedichte haben bei uns einen hohen Stellenwert", erläuterte sie. So dienten beispielsweise "Die drei Spatzen" von Christian Morgenstern als Inspiration für kecke Vogel-Trios. "Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" war Basis für viele prächtige Birnbäume. Nach ein bisschen Ermutigung trugen die Schüler die Verse zur Freude von Eltern und Pädagogen sogar vor. Weitere Bilder zeigen gut gelaunte, pummelige Schneemänner oder erzählen unter dem Titel "Winterfreuden" ganze Geschichten. Mutige Viertklässler nahmen sich Gerhard Richters Kerzen-Darstellungen zum Vorbild und schufen stimmungsvolle Bilder.

Neben den Schülerarbeiten zeigt die Ausstellung Holz-Skulpturen des Heiligenberger Künstlers Andreas Wandrey. Er nimmt die gewachsenen Formen auf und ergänzt sie mit Klangelementen. So entstehen urwüchsige Objekte, denen sich bei Berührung der gespannten Saiten zarte Klänge entlocken lassen.

Ein bisschen aufgeregt und sehr stolz erlebte die siebenjährige Eliza ihre erste Vernissage. Ihre Schneemänner hängen gleich neben der Tür. Für sie gehören Stift und Pinsel zum Alltag: "Weißt du, wenn ich Langeweile habe, male ich immer!"

Bilder und Holzobjekte sind in der "Kleinen Galerie Ariadne", Pfullendorfer Straße 7, bis zu den Osterferien zu sehen. Anmeldung unter Telefon 0 75 54/89 01.