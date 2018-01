Heiligenberg Heiligenberg investiert 2 Millionen Euro

Der Schwerpunkt des Vermögenshaushalts 2018 von Heiligenberg liegt auf der Erschließung des Neubaugebiets Sonnenhang, dem Ausbau des Radwegenetzes und auf Straßensanierungen. Außerdem wird am Freibad weiter gebaut. Der Gemeinderat beriet über den Haushalt, fasste jedoch noch keinen Beschluss.

Heiligenberg – Heiligenbergs Kämmerer Andreas Irmler hat dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einen Entwurf für den Vermögenshaushalt der Gemeinde 2018 zur Beratung vorgelegt. Beschlüsse wurden vom Gemeinderat jedoch noch nicht gefasst. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben von etwas über 2 Millionen Euro vorgesehen. Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen, die sich auf gut 780 000 Euro summieren, stünden insbesondere sechs Projekte im Fokus der Planungen, erläuterte Irmler. Dies seien die Erschließung des Neubaugebiets Sonnenhang einschließlich Beleuchtung (219 000 Euro), der dritte und vierte Bauabschnitt des Freibadumbaus (175 000 Euro), das Freizeitareal am Freibad (305 000 Euro), Sanierungen von Gemeindestraßen (230 000 Euro), die Verbesserung und der Ausbau des Radwegenetzes einschließlich Grunderwerb (125 000 Euro) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie (165 000 Euro).

Irmler schilderte Details zur Erschließung des Baugebiets Sonnenhang, die noch im ersten Halbjahr fertig werden soll. Im Freibad sollen dieses Jahr noch Maßnahmen im Eingangsbereich sowie in der Technik umgesetzt werden. Außerdem müsse das Freibad aus Haftungsgründen zwingend durch einen Zaun von der geplanten Freizeitanlage abgegrenzt werden. Der Spielplatz Heiligenberg soll grundlegend neugestaltet werden. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, auf dem Gelände der inzwischen abgerissenen Minigolfanlage ein Fußball-Minispielfeld anzulegen und zur Gegenfinanzierung den Bolzplatz an der Betenbrunner Straße aufzugeben und das Grundstück zu verkaufen.

Die Kosten für das Minispielfeld würden auf 305 000 Euro geschätzt. In den Ortsteilen Betenbrunn und in der Ortsdurchfahrt Wintersulgen plane die Verwaltung nach erfolgter Erdgas-Erschießung eine Sanierung der Straßendecken, sagte Irmler. Bis zu 50 Prozent dieser Kosten trage das Stadtwerk am See. Für den geplanten Radweg von Heiligenberg nach Röhrenbach sollen 125 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Der Radweg solle noch in diesem Jahr fertig werden, versprach Irmler.

In den Ausgaben ist auch der Rückkauf eines Baugrundstücks im Baugebiet Amalienhöhe II für 188 500 Euro eingeplant. Die Ausgaben sollen unter anderem durch Zuwendungen aus dem Ausgleichstock, aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum, aus den Verkaufserlösen von je drei Baugrundstücken in den Baugebieten Amalienhöhe II und Sonnenhang (insgesamt 1,15 Millionen Euro), aus Erschließungsbeiträgen (130 700 Euro), aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (196 600 Euro) und aus einer Entnahme von 178 100 Euro aus den Rücklagen finanziert werden, zählte Irmler auf.

Gemeinderat Alfred Rock bedauerte, dass die sanierungsbedürftigen Straßen von Hattenweiler zum Riedlehof und von der Landesstraße L201 bis nach Röhrenbach noch nicht berücksichtigt seien. Er beantragte, hierfür zumindest die Planungskosten von 10 000 Euro in den Haushalt einzustellen, was die Mehrheit der Gemeinderäte befürwortete. Weitere Gemeindestraßen, die auf der Sanierungsliste stehen, aber dieses Jahr nicht berücksichtigt werden, seien Ziegelhalde, Zum Kornberg, die Straßen von Oberrhena zum Flugplatz und die Halde Richtung Unterboshasel, hieß es.