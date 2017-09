Heiligenberg Ganz besonderer Abschied für Bademeister Toni Schober

Völlig überrascht war Heiligenbergs Bademeister Anton Schober, als jetzt am letzten Badetag zum Ende der Badesaison etliche Bürger im Freibad aufkreuzten, um "ihren Bademeister" zu verabschieden. Toni, wie Schober von allen liebe- und respektvoll genannt wird, blickt auf 25 Berufsjahre zurück, in denen er die Freibadanlage picobello in Ordnung hielt und sich vor allem um das Wohl der kleinen und großen Badegäste kümmerte.

Jetzt geht Anton Schober in den Ruhestand. Einfach Schober, von Weitem an seinem Wuschelkopf, Schnauz- und Backenbart erkennbar, in seine Rente gehen zu lassen, nein, das wollten die Bürger nicht. So sammelte und überreichte man dem verdutzten und sichtlich gerührten Bademeister ein Abschiedsgeschenk und eine Urkunde. Diese weist ihn nun als "Heiligenbergs anerkannten, besten Bademeister" aus.

Viele der heute erwachsenen Gratulanten kennen Toni seit dem Kindesalter. "Er war stets eine anerkannte Autorität. Wenn mal wieder was übertrieben wurde, ließ Schober einen gellenden Pfiff erschallen und alle standen stramm", erinnerte sich Bernd Riegger im Gespräch mit dem SÜDKURIER schmunzelnd. Nette, anerkennende Worte auch von Christine Lehman: "Super Mann, super nett zu den Kindern, immer freundlich und immer offen, lustig und nett." Er sei immer umgänglich und präsent gewesen, habe sich um alles im Freibad, um Wasser, Technik und allem, was dazu gehört, gekümmert – er machte seinen Job supergut, erzählte Katja Reibel aus Pfullendorf. "Meine Mutter konnte uns hier alleine lassen, als wir klein waren, weil sie wusste, dass Toni auf uns aufpasst", schilderte Johannes Leppert.

"Das Freibad wird mir schon fehlen, denn es waren wirklich 25 ganz tolle Jahre und ich hatte den besten Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann", resümierte Schober. Am meisten freue er sich aber darüber, dass es in den 25 Jahren nie einen gravierenden Badeunfall gegeben hatte. Jetzt freut Schober sich auf seine Familie, seine drei Enkel, seinen Garten und seinen geliebten Wald, in dem er sich bislang nur im Winter aufhalten konnte.