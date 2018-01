Heiligenberg Familie Bashar floh aus Syrien über den Irak  und lebt nun in Heiligenberg-Steigen

Familie Bashar hat eine neue Heimat Heiligenberg-Steigen gefunden. Sie flohen aus dem kurdischen Nordosten Syriens zunächst in den Irak. Doch auch dort waren sie nach einigen Jahren nicht mehr sicher. Heute hängen die kurdische und die deutsche Flagge in einem Zimmer ihrer Wohnung.

Heiligenberg/Salem – Sie kommen aus dem kurdischen Nordosten Syriens und fühlen sich inzwischen als Familie in Steigen bei Heiligenberg mehr zuhause als in der ehemaligen Heimat. Davon zeugen die beiden großen Flaggen, die Dilshad und Iman Bashar in in ihrem Wohnzimmer aufgehängt haben. Nicht die syrische, sondern die kurdische Flagge hängt hier. Dilshad Bashar (30) erklärt die Bedeutung der Farben und der Sonne im Zentrum.

"Und was ist das für eine Flagge mit den Farben Schwarz, Rot und Gelb?" fragt Peter Heider aus Salem-Beuren, der die Familie in einem ersten Deutschkurs kennengelernt hatte, einen engen Kontakt pflegt und ihr bei Bedarf immer wieder zur Seite gestanden ist. "Gelb?" stutzt Iman Bashar (27) und mischt sich in das Gespräch ein. "Das heißt doch Gold." Sie hat ihre Lektion im Deutschkurs gelernt. Wie ihr Mann, der sich nach der Flucht in den Irak zunächst als Stuckateur selbstständig gemacht hatte, dann nach dem Näherrücken der IS-Front mit Kind und Kegel erneut aufbrach – über die Türkei, Griechenland in Richtung Österreich.

Minutiös kann Dilshad Bashar noch heute die Daten der familiären Odyssee abspulen, die am 24. März 2012 im kurdischen Syrien begonnen hatte. Der damals 25-Jährige wäre von der syrischen Armee rekrutiert worden oder er hätte mit einer Inhaftierung rechnen müssen. "Ich kann kein Blut sehen und ich kann niemanden töten", sagt der Familienvater, der damals sein Auto verkaufte, um Geld zur Flucht zu haben. Er machte sich mit Frau und einem Kind auf den Weg in den Irak, seine jetzt fünfjährige Tochter ist erst in der Nähe von Mossul geboren. "Dort habe ich mehr als drei Jahre als Stuckateur gearbeitet", berichtet Dilshad Bashar: "Ich habe ein Auto gekauft und ein kleines Haus gebaut."

Die ersten Jahre waren ruhig, er verdiente genug Geld, alles schien gut zu werden. Bis der IS und die "Terroristen", wie er sagt, zusehends näher rückten. "Wir konnten nicht mehr bleiben", sagt Bashar, der einige Verwandte bei den Peschmerga hatte. "Ich wollte nicht auch noch mitkämpfen, sondern mich um meine Familie kümmern." Der nächste Aufbruch rückte näher. Am 25. August 2015 brachen die Eltern mit den beiden Kindern auf zur türkischen Grenze. Einen Monat später stand Bashar nach langer Busfahrt mit mehr als 114 Menschen an der Grenze nach Griechenland und Bulgarien. "Dort kämpften unsere Begleiter gegen afghanische Angreifer", erinnert er sich: "Jeder hat seine eigene Gruppe. Doch unsere waren stärker."

"Ich habe viel Geld ausgegeben, denn ich hatte Angst um meine Kinder", berichtet Bashar. "Wie viel war das insgesamt?", fragt Peter Heider nach. "Insgesamt waren es 12 000 Euro nur an die Mafia." In Wien stieß die Familie auf die österreichische Polizei. "Ich möchte nach Deutschland", erklärte Bashar, denn er wusste damals schon, dass ein jüngerer Bruder inzwischen in Deutschland war. Von Wien nach Stuttgart gab es eine Fahrkarte kostenlos. Von wem, das wusste keiner. Im Zug von München nach Stuttgart wurde die Familie gleich von einer amerikanischen Journalistin des Wall Street Journal interviewt.

Zwei Tage Karlsruhe, 20 Tage Mannheim. Eigentlich wollte die Familie zum Bruder nach Schwäbisch Gmünd. Doch am 5. Oktober 2015 ging die Fahrt an den Bodensee. In der Gemeinschaftsunterkunft am Salemer Riedweg lernte Peter Heider die Familie kennen und kümmerte sich um eine Anschlussunterbringung. "Damals wurde die Gemeinschaftsunterkunft kurzerhand umgewidmet zur Anschlussunterbringung", erinnert sich Heider noch und nutzte seine Kontakte zu den Hausbesitzern in Steigen, der Familie Schollenberger. Das Gebäude war schon dem Abriss geweiht, doch Dilshad Bashar war Handwerker genug, um das Erdgeschoss schnell wieder in Schuss zu bringen. "Seitdem hat die kleine Hallas auch wieder eine Oma", freut sich Peter Heider mit der Familie. Iman Bashar absolvierte Sprachkurs um Sprachkurs und Dilshad Bashar hat seit fast sechs Monaten eine Stelle als Stuckateur bei der Firma Ziegler in Salem.

"Bei der Suche nach Arbeit war Dilshad Bashar schneller als das Job-Center", sagte Peter Heider. Bashar musste zwar als einfacher Hilfsarbeiter anfangen, bekam aber schon nach wenigen Wochen die erste Leistungszulage. Sohn Aged besucht die zweite Klasse in Wintersulgen und fährt mit dem Schulbus dorthin. "Das macht großen Spaß", sagt der Siebenjährige. Seine Schwester Hallal, die den Kindergarten in Föhrenbühl besucht, lernt gerne Deutsch bei Oma Schollenberger nebenan. Mutter Iman ist gelernte Friseurin und plante, im nahen Bambuswald, dem Pflanzenshop der Hofstetter Mühle, zu arbeiten. So sind bei allen Vieren die Weichen in eine gut Richtung gestellt – und das spüren alle im Umfeld.

Die Familie

Dilshad und Iman Bashar sind Kurden und stammen ursprünglich aus Nordost-Syrien. Die erste Flucht führte sie 2012 in den Irak, wo sie mehrere Jahre lebten und arbeiteten. Im August 2015 flüchteten sie vor dem nahenden IS über die Türkei, Griechenland, Bulgarien, Ungarn nach Deutschland. Nach mehreren Stationen leben sie mit ihren Kindern Aged (7) und Hallal (5) seit April 2016 in einem kleinen Häuschen in Heiligenberg-Steigen, das abgerissen werden sollte und das sie selbst renovieren durften. (hpw)