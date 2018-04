Heiligenberg Ehrennadel für DRK-Urgestein Herbert Dold

Herbert Dold wurde bei der Jahresversammlung des DRK Heiligenberg mit der Ehrennadel des Roten Kreuzes ausgezeichnet. Bereits mit 14 Jahren ist Dold dem DRK Heiligenberg beigetreten. Die Vorsitzende Isabel Meyer war voll des Lobes für so viel Engagement.

Prinz Bernhard von Baden hatte bei der Jahresversammlung des DRK Heiligenberg in Funktion des stellvertretenden Kreisverbands-Präsidenten die besondere Ehre, ein Heiligenberger DRK-Urgestein für 60 Jahre Dienst im Roten Kreuz auszuzeichnen.

Wie Vorsitzende Isabel Meyer in einem Pressetext mitteilt, heißt es in einem Schreiben vom Landesverbandspräsidenten Dr. Lorenz Menz, dass Herbert Dold zu den wenigen Mitgliedern gehört, die die Organisation des DRK in der Aufbauphase begleitet haben. Von der Präsidentin des DRK, Gerda Hasselfeldt, erhielt das treue Mitglied die DRK-Ehrennadel. Bereits mit 14 Jahren trat Herbert Dold in das DRK ein. Über ein halbes Jahrhundert, von 1963 bis 2016 war er Erste-Hilfe-Ausbilder. Sehr viele Heiligenberger hätten Dolds Kurse besucht, weil sie entweder vor der Führerscheinprüfung standen oder beruflich geschult werden mussten, schreibt Vorsitzende Isabel Meyer.

Das Amt des stellvertretenden Bereitschaftsleiters hatte er 24 Jahre inne. Mittlerweile ist er auch im neunten Jahr stellvertretender Vorsitzender. Als Elektriker kümmert er sich um alle elektrischen Geräte und im Schulungsbereich um das Thema Strom. "Mit seiner sympathischen und lebensbejahenden Art ist Herbert Dold seit Jahrzehnten einer, der das positive Bild des DRK Heiligenberg nach außen hin mitprägt", teilt die DRK-Vorsitzende mit. Bei der Jahresversammlung dankte sie Herbert Dold für das Engagement über sechs Jahrzehnte. Im Namen der Bereitschaft wünschte sie ihm noch viele Jahre aktives Wirken im Ortsverein Heiligenberg. Als kleinen Dank erhielt er einen Geschenkkorb und einen Gastrogutschein. Lupita Ernst und Elke Reutebuch wurden bei dem Zusammentreffen für fünf Jahre, Isabel Meyer für 20 Jahre, Arthur Rinderle für 30 Jahre, Gabriele Stürzenhofecker für 35 Jahre und Heinrich Stengele für 40 Jahre Dienst im DRK geehrt.