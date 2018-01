Heiligenberg Dramatische Ereignisse beim Absturz des Liberator-Bombers auf Heiligenberg 1944 erstmals umfassend erzählt

Am 18. März 1944 kam der Luftkrieg auf den Heiligenberg. Vier Amerikaner konnten sich mit dem Fallschirm retten. Autor Otmar Gotterbarm fand den Überlebenden Carl Bolick in den USA.

Draußen im Schnee vor dem Winkelhof hatte sich eine wachsende Ansammlung Schaulustiger gebildet. "Schlaget's tot, was dond ihr dia no verhätschla!" rief jemand. Drinnen lag der 20-jährige Carl Cecil Bolick auf dem Boden der warmen Bauernstube. Er stöhnte vor Schmerzen. Oberhalb des rechten Fußgelenks war ihm ein Stück Fleisch herausgerissen worden. Ein Verband, den ihm Gemeindeschwester Ludovikis aus Betenbrunn angelegt hatte, dämmte die starke Blutung. Die klaffende Wunde hatte ein Flaksplitter verursacht, als eine der um Friedrichshafen herum eingerichteten Flugabwehrstellungen den amerikanischen Bomber erwischte, in dem Staff Sergeant Bolick aus Lincolnton in North Carolina Dienst als Turmschütze tat. Zusammen mit 226 weiteren Maschinen des viermotorigen US-amerikanischen Typs Consolidated B-24 hatte Bolicks "Liberator" an diesem 18. März 1944 Friedrichshafen angegriffen. Wie vier andere seiner zehn Kameraden sprang Bolick mit dem Fallschirm ab, kurz bevor sich die Maschine gegen 14.45 Uhr südlich vom Winkelhof in den Boden bohrte.

Was an jenem Samstag geschah, ist seither in Bruchstücken schon mehrfach erzählt worden. Doch jetzt liegt erstmals eine umfassende Schilderung der Ereignisse vor, Otmar Gotterbarm aus Münsingen hat seine Recherche, die 2006 begann, in einem Buch festgehalten. Das Besondere daran: In "Fliegerschicksale – Aufsätze zum Luftkrieg über Isar, Alb und Bodensee" schildert der Autor nicht nur, was sich am Boden abspielte, sondern auch die dramatischen Ereignisse im Rumpf der B-24. Gotterbarm webt aus den Erlebnissen der deutschen Zeitzeugen gemeinsam mit den Erinnerungen Carl Bolicks und den Akten der US-Luftwaffe eine einzige Geschichte.

Einer von 227 Liberator-Bombern

Die auf Heiligenberg abgestürzte B-24, die den Spitznamen "I'll Be Back" auf ihren Rumpf aufgemalt hatte, war Teil einer riesigen Streitmacht, die an jenem 18. März 1944 in Mittel- und Ostengland abgehoben hatte und sich auf ihre Einsatzziele zwischen Donau, Isar und Bodensee zubewegte: 511 Maschinen vom Typ B-17 "Flying Fortress" ("Fliegende Festung") griffen deutsche Fliegerhorste an der Donau und die Innenstadt von München an, 227 "Liberator" ("Befreier"), wie die Briten die B-24 nannten, hatten das Ziel Friedrichshafen am Bodensee zugeteilt bekommen. Insgesamt 925 Jagdflugzeuge bildeten den Begleitschutz für die Bomber. "I'll Be Back" hatte die Dornier-Werke in Manzell auf ihrer Zielkarte. An Bord Kommandant First Lieutenant Frank L. Albert und neun weitere Besatzungsmitglieder. Um 14.38 Uhr erwischte die deutsche Flak die B-24.

Den Winkelhof bewirtschafteten damals Johann und Josefine Mattes mit ihren sechs teils schon erwachsenen Töchtern. Am Nachmittag des 18. März waren nur die Mutter sowie Anna (21), Fini (22) und Priska (17) zuhause, die jungen Frauen beobachteten zusammen mit dem Onkel das Geschehen am Himmel. Plötzlich löste sich einer der Bomber aus dem von Friedrichshafen her fliegenden Verband. Eine Tragfläche und einer der vier Motoren brannten. Ein Stück des Flügels brach ab, die Liberator legte sich auf die Seite und explodierte. Das Tragflächenfragment mit einem Motor trudelte auf den Winkelhof zu. Der Onkel schrie: "Alle hinliegen!" und die Frauen drückten sich in den Schnee. Nach einem dumpfen Schlag hoben sie vorsichtig die Köpfe und sahen zwei Fallschirme in der Luft schaukeln. An ihnen überlebten Carl Bolick und sein Kamerad Sergeant James K. Warvel aus Toledo/Ohio. Ein dritter Fallschirm fiel flatternd herunter. An ihm fand Sergeant Edward Monteleone aus dem kalifornischen Mountain View im Schnee des Heiligenbergs den Tod.

Kurz überlegte Segeant Warvel offensichtlich, ob er in den nahen Wald fliehen sollte, doch als die drei Frauen mit dem Onkel beim Verletzten Carl Bolick ankamen, zeigte er auf seinen blutenden Kameraden. Mit einem Schlitten schafften alle zusammen den GI zum Winkelhof. In der Stube traf bald auch der Heiligenberger Polizist Restle ein.

Draußen fielen weiter Sätze wie: "Ma sollt's glei totschlaga." Gleichwohl habe es auch mäßigende, vernünftige Stimmen gegeben, schreibt Otmar Gotterbarm. So sei ein Zitat von Leo Rothmund aus Steinsbrunn bezeugt, der unmissverständlich gemahnt habe: "Denket au amol an unsere Buebe, die sind au fort!" Dennoch drohte die Situation zu eskalieren, als ein "namentlich nicht genannter Landwirt aus Betenbrunn" auf dem Hof erschienen sei. Mit der Mistgabel in der Hand verschaffte er sich Zugang zum Haus und schrie "alle totschlagen, die Verbrecher". Nur mit großer Mühe sei es Polizist Restle gelungen, ihn zur Räson zu bringen.

"Ich bin der Mann, den sie suchen"

Von den zehn Crewmitgliedern in der Liberator "I'll Be Back" verloren sechs ihr Leben, vier überlebten. Und einen, jenen Carl Bolick, konnte Gotterbarm 55 Jahre nach den Ereignissen aufspüren. Eigentlich sei er 2009 schon dabei gewesen, die Heiligenberger Geschichte druckfertig zu machen, da habe er noch einen letzten Versuch gestartet. "Ich schickte eine ganze Serie Briefe blind nach Amerika – nochmals an alle mit diesem Namen." Ein Carl Bolick antwortete: "I'm the man you're looking for" – "Ich bin der Mann, den sie suchen." Es folgten zahlreiche Telefonate mit Bolick. "Das half mir weiter, was die Abläufe innerhalb der Liberator betrifft, er hat sich sehr gut erinnert", erzählt Gotterbarm. Denn das Material in den amerikanischen Archiven sei oft bruchstückhaft.

Das Thema des Luftkriegs über Süddeutschland und der Fliegerschicksale beschäftigt Otmar Gotterbarm, seit er denken kann. "In meinem Heimatdorf Unterwilzingen im Großen Lautertal ist etwa zum gleichen Zeitpunkt wie die B-24 in Heiligenberg eine B-17 abgeschossen worden." Damals, im März 1944, war Gotterbarm zweieinhalb Jahre alt. "Aber ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter in der Stube war und da kam von draußen plötzlich das Geschrei: Ein Flieger, ein Flieger, der kommt runter." Die Mutter von sieben Kindern sei entgeistert rausgerannt und das riesige Flugzeug habe sich wenigen hundert Meter entfernt in die Erde gebohrt. "Dieser Augenblick hat sich bei mir eingeprägt", sagt Gotterbarm.

Seit 1996 recherchiert Gotterbarm einzelne konkrete Ereigisse des Luftkriegs über Süddeutschland. "Ich wollte wissen, wo kamen die Leute her? Was ist ihr familiärer Hintergrund?" Er führte zahllose Telefonate und Briefwechsel mit noch lebenden Besatzungsmitgliedern. Diese Aussagen kombiniert er mit den Zeitzeugenberichte der Deutschen Bevölkerung. "Ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal meiner Bücher, sämtliche Aspekte von allen Seiten einzubeziehen", sagt der Autor. Das habe er in dieser Tiefe sonst nirgends gelesen. Und der Heiligenberger Liberator-Absturz sei sicherlich sein am besten recherchierter Fall. "Im gesamten Bodenseeraum waren die Leute offen und äußerst gesprächsbereit."

Nie Kritik von Kriegsteilnehmern

Ob er auch Kritik hörte, weil er sich mit beiden Seiten so intensiv befasse? "Selbstverständlich wurde mir von einigen der Vorwurf gemacht, dass ich mich um unsere ehemaligen Feinde kümmere, um die Terrorbomber." Dagegen habe er immer argumentiert, es handle sich "um unsere Geschichte hier vor Ort". Da könne man nicht unterscheiden zwischen Freund und Feind und wieder die alten Gräben aufrießen. "Wir kommen nur weiter, wenn wir sehen, dass wir es auf beiden Seiten mit Menschen zu tun haben, die in den Krieg geschickt wurden." Anfeindungen habe es in den letzten Jahren keine mehr gegeben. Und: "Jene, die den Krieg noch mitgemacht haben, hörte ich sowieso nie etwas Negatives – im Gegenteil. Viele der alten Männer haben mir fürchterliche persönliche Erfahrungen berichtet. " Ein Wehrmachtssoldat habe ihm weinend erzählt, wie die Offiziere auf dem Rückzug von Russland die eigenen Verwundeten, die um ihr Leben bettelten, erschossen, weil sie nicht schnell genug transportiert werden konnten. "Das nimmt einen mit", sagt Gotterbarm. Ja, das alles koste sehr viel Kraft. "Immer wieder, wenn ein Buch heraus war, musste ich eine große Pause nehmen – aber da ist das Gefühl, dass sich diese Arbeit gelohnt hat."

Zur Person

Der Autor Otmar Gotterbarm wurde 1941 in Ehingen-Unterwilzingen auf der Schwäbischen Alb geboren. Er war Lehrer an verschiedenen baden-württembergischen Volks- und Realschulen sowie Deutschlehrer in Paris, London und Brüssel. Insgesamt 23 Jahre lang leitete er die Volkshochschule in Backnang und Münsingen. Ottmar Gotterbarm ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kindern und lebt in Münsingen.

Bisher hat er vier Bücher veröffentlicht. 2003 erschien "Als die Feinde vom Himmel fielen – Der 18. März 1944 zwischen Federsee und Alb". Im Jahr 2013 folgte "Die Abgestürzten – Der Luftkrieg am 25. und 26. Februar 1944 über Augsburg und der Schwäbischen Alb". Im Jahr 2016 gab er die Lebenserinnerungen von Marthe Schauber-Lefèbvre heraus: "Eine Elsässerin blickt zurück". Und dann 2017 "Fliegerschicksale – Aufsätze zum Luftkrieg über Isar, Alb und Bodensee".

Die Bücher sind über den Buchhandel oder über Otmar Gotterbarm direkt zu beziehen. Kontakt (auch bei Fragen oder Anmerkungen): Telefon 0 73 81 / 17 14

Abenteuerlicher Weg in die Heimat