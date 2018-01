vor 1 Stunde Bernhard Conrads Heiligenberg Betenbrunn: Mesnerin Paula Britsch mit Applaus verabschiedet

28 Jahre lang war Paula Britsch Mesnerin der Wallfahrtskirche St. Maria in Betenbrunn. Jetzt wurde sie altersbedingt mit großem Applaus im Rahmen einer heiligen Messe in den Ruhestand verabschiedet. "Sie ist jetzt eine Emerita, das heißt, eine von den Pflichten entbundene Mesnerin, die aber sehr wohl ihren jahrzehntelangen Mesnerplatz im Chorgestühl weiter einnehmen darf", versprach Dekan Nicola in seiner Laudatio.