Heiligenberg Baubeginn auf Freizeitareal in zwei Wochen

Der Gemeinderat hat die Arbeiten für das Freizeitareal an die Firma Stengele aus Wintersulgen vergeben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung die Neugestaltung des Freizeitareals mit Kinderspielplatz, Minispielfeld und Einfriedung vergeben. Das Maßnahmenpaket wurde für 337 098,98 Euro dem günstigsten von vier Bietern, dem Unternehmen Stengele aus Heiligenberg-Wintersulgen, zugesprochen. Beschlossen wurde diese Vergabe einstimmig. Gemeinderat Heinrich Stengele hatte als Betroffener während der Abstimmung im Zuschauerraum des Ratssaals platzgenommen.

Landschaftsarchitekt Stefan Stüber vom Planungsbüro Architektur + Freiraum stellte sowohl die Angebote als auch die zeitliche Planung vor. "Die Freibadsaison beginnt in zwei Monaten", sagte Stüber. Bis zu diesem Zeitpunkt soll so viel wie möglich auf dem Freizeitareal erledigt sein. Baubeginn ist nach Angaben des Landschaftsarchitekten in rund zwei Wochen. Die Einfriedung soll bis Anfang Mai stehen. Die Einbauten und die Flächenherstellung nehmen laut Stüber weitere zwei Monate Bauzeit in Anspruch. Die neuen Bäume würden frühestens im Oktober oder November gepflanzt, führte Bürgermeister Frank Amann aus. Bis spätestens Ende 2018 soll das Freizeitareal Planer Stefan Stüber zufolge fertiggestellt sein. Manfred Hornstein (CDU) sagte angesichts der Skizzen: "Bei so vielen Bäumen ist die Liegefläche am Ende ganz überschattet." Stüber erläuterte, dass vor allem Mütter mit Kindern den Schatten suchten. Über die Saison hinweg soll nun das Badeverhalten der Heiligenberger beobachtet werden.

Suchen die Menschen den Schatten, oder eher doch nicht? Welche Flächen werden bevorzugt? Darüber erhoffen sich die Gemeinderäte Aufschluss. Bürgermeister Frank Amann schlug aufgrund der Nachfragen vor, die Baustelle gemeinsam zu besichtigen, ehe die vorgesehenen Bäume gepflanzt werden. Ob die Gemeinde für das Freizeitareal finanzielle Mittel aus dem Ausgleichstock zugeteilt bekommt, ist derzeit noch völlig unklar. Auch über die Höhe einer möglichen Zuwendung kann nur spekuliert werden. "In den letzten Jahren sind wir nie leer ausgegangen", sagte Bürgermeister Amann. Im Vorlauf zu der Sitzung hatte die Gemeindeverwaltung mit dem Regierungspräsidium Tübingen geklärt, dass eine vorzeitige Baufreigabe einem eventuell positiven Zuschussbescheid nicht im Wege steht. Dies hatte die Vergabestelle Ausgleichstock nach Angaben Amanns bestätigt. Die anstehenden Arbeiten konnten so ohne Bedenken vom Gemeinderat vergeben werden. Abwarten hätte eine spätere Ausschreibung des Maßnahmenpakets, einen späteren Baubeginn und eine spätere Fertigstellung zur Folge gehabt, wie Amann erklärte.