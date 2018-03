Heiligenberg Am Säntisweg: Ausschuss stimmt trotz sieben Befreiungen für Bauvorhaben

Über ein Bauvorhaben am Säntisweg in Heiligenberg kam es in der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Technik und Umwelt zu einer längeren Diskussion.

Vorgesehen ist der Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf zwei Flurstücken. Notwendig sind laut der Entwurfsplanung sieben Befreiungen vom dort geltenden Bebauungsplan "Hohensteinösch II". Der Gemeinderat hatte zwei davon im November 2017 abgelehnt. Nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde diskutierten nun die Ausschussmitglieder über das Baugesuch sowie die im vergangenen Jahr vom Gemeinderat bemängelte Überschreitung des Baufensters durch den vorgelagerten Balkon und die Dachgaupe mit Flachdach. Bürgermeister Frank Amann erläuterte dem Gremium, dass sich die Nachbarn durch den Balkon gestört fühlen könnten und die Grundzüge des Bebauungsplans "in erheblichem Maße missachtet werden". Dem Bürgermeister zufolge droht aus der Nachbarschaft eine Klage gegen das Bauvorhaben.

Dennoch hält Amann die Befreiungen für unproblematisch. "Wir sind schon großzügig, was Befreiungen betrifft. Die Zeiten haben sich geändert", sagte Amann. Bei der Umsetzung des Bauvorhabens soll dann genauestens auf die Einhaltung der genehmigten Maße geachtet werden. Überschritten wird beispielsweise die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) und das um 25 Zentimeter. "Auf die EFH müssen wir gucken", kündigte der Bürgermeister an. Manfred Hornstein (CDU) entgegnete den Ausführungen: "Für was machen wir Bebauungspläne? In dem Gebiet haben wir sehr auf die Vorgaben aus dem Bebauungsplan geachtet. Wenn wir an einem Bauvorhaben sieben Ausnahmen zulassen, brauchen wir keine Bebauungspläne mehr."

Torsten Schneider (Bürgerliste) sagte, dass der vorgelagerte Balkon Teil der Hauptanlage sei und somit ins Baufenster hinein gehöre. Bei einer Terrasse sei das etwas anderes. Die Baugenehmigung muss am Ende die Baurechtsbehörde im Landratsamt erteilen. Schneider nimmt an, dass Bauherr und Architekt den Balkon noch "kleiner schnitzen" müssen. Außerdem sieht das Gemeinderatsmitglied nachbarschützende Belange im Osten des Bauvorhabens. Mit fünf Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme von Manfred Hornstein (CDU) wurde dem Antrag der Verwaltung schließlich entsprochen. Nun ist die Baurechtsbehörde am Zug.