Hagnau Zahl der Übernachtungen geht leicht zurück

Die Zahl der Übernachtungen in Hagnau ist leicht zurückgegangen, aber Bürgermeister Volker Frede war mit 2017 dennoch sehr zufrieden: "Das ist das zweitbestes Ergebnis, das wir je hatten." Kritik übte er allerdings an der fehlenden Meldemoral mancher Vermieter. Dies sei Steuerhinterziehung, mahnte er. Im Rahmen der Versammlung des Tourismus-Vereins entspann sich auch eine heftige Debatte um die Echt-Bodensee-Card.

Hagnau – Ungewohnt für Hagnaus Tourismus: Die Übernachtungszahlen von 2017 sind gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent gesunken, von gut 233 000 auf gut 226 000. Auch die Zahl der Ankünfte ging leicht zurück, von gut 45 000 auf gut 44 000, sodass die Verweildauer mit durchschnittlich 5,1 Tagen konstant blieb. Rechnet man die Campinggäste dazu, gut 45 000 an der Zahl, wächst die Zahl der Übernachtungen auf fast 272 000. Bürgermeister Volker Frede zeigte sich bei der Sitzung des Tourismus-Vereins trotzdem hoch zufrieden. "Das ist das zweitbeste Ergebnis, das wir je hatten", stellte er fest. "Da die Bettenzahl um 35 gesunken ist, war ein Rückgang zu erwarten."

Tourismus-Leiterin Sarah Kunle schlüsselte die Zahlen auf. So gingen die Übernachtungen von Juni bis Oktober kaum oder gar nicht zurück (Ausnahme: August mit minus 5,4 Prozent). Der November konnte mit 1804 Gästen sogar einen Rekord vermelden und selbst im Dezember kamen über 1000 Übernachtungen zusammen. Der März fiel vom Rekordergebnis 2016 wieder auf den Stand von 2015 mit knapp über 3000 Übernachtungen zurück.

46 Prozent der Gäste gehörten der Gruppe der 50- bis 69-Jährigen an, 80 Prozent waren über 40 Jahre alt. Das Durchschnittsalter belief sich auf 54 Jahre. Geändert hat sich die Herkunft der Gäste. So fiel der Anteil ausländischer Gäste von 5,75 auf 3,98 Prozent (zum Vergleich: 2014 waren es noch 8,68 Prozent). Gerade aus den Hochburgen Schweiz (von knapp 6400 auf gut 4800) und den Niederlanden (fast 1400 auf unter 1000) blieben Gäste weg. Auch bei der Aufschlüsselung nach Bundesländern, aus denen die Gäste kamen, gab es leichte Verschiebungen. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern lagen zwar immer noch vorn, hatten aber jeweils etwas verloren. Dafür stieg die Zahl der Gäste aus Hessen und Rheinland-Pfalz leicht an.

Kunle präsentierte auch die Aktivitäten der Touristiker, so die Messeauftritte in Berlin, Stuttgart und München, Presse-Reisen mit einer Vielzahl von Folgeberichten, die bereits aufgelegten und die neuen Prospekte. Die Schiffsseelinie in die Schweiz werde immer stärker. Es komme mit Güttingen auf Schweizer Seite eine neue Station dazu. Außerdem werde die Saison dieser Linie bis zum 14. Oktober verlängert.

Immer wichtiger werde laut Kunle der Auftritt in Internetportalen und Netzwerken wie Facebook und Instagram. So soll der Internetauftritt der Gemeinde ein neues Design erhalten und eine responsive Technik, die die Seiten automatisch an das Format des Endgerätes anpasst und so die vielen mobilen Nutzer erreicht. Auf die Frage, was mit dem recht üppigen Geld des Vereins passiere, wies sie auf die Umgestaltung der Wilhelmshöhe, eine Ausstellung des Künstlers Jürgen Knubben gemeinsam mit Altnau und den neuen Internetauftritt hin.

Ernst wurden Kunle und Frede beim Thema Meldemoral. Frede machte klar: "Es gibt immer wieder Vermieter, die ihre Gäste nicht vollständig oder viel zu spät melden. Da gibt es feste Regeln, die auch juristische Folgen haben können. Das Nichtmelden von Übernachtungen ist Steuerhinterziehung und wird als solche auch verfolgt." Deshalb sei es kein böser Wille, wenn ein Anschreiben der Gemeinde an das Zahlen erinnere, sondern es sei eher eine letzte Chance. "Aufgrund dieses Schreibens wurden rund 1400 Meldungen nachgereicht", sagte Frede und ergänzte: "Zurzeit wird in der Finanzverwaltung in Meersburg geprüft, ob und wo Konsequenzen nötig sind." Bettina Arnold zeigte sich allerdings skeptisch. "Die wirklich schwarzen Schafe, die sich gar nicht erst anmelden, werden nicht erwischt."

Debatte um Gästekarte EBC

Eigentlich war sie gar nicht Thema bei der jüngsten Sitzung des Tourismus-Vereins Hagnau: die Echt-Bodensee-Card (EBC). Doch unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes fragte August Knoblauch, wie der Stand der Dinge sei.

Zunächst informierte Bürgermeister Volker Frede kurz, dass Hagnau abwarte, wie sich die Karte bei den vier zurzeit beteiligten Gemeinden durchsetze. Er selbst halte die Karte aber für sehr sinnvoll: "Der Gast möchte eine einheitliche Karte haben, das zeigen auch die Umfragen."

Doch was "einheitlich" heißt und wie sinnvoll die Karte wirklich ist, darüber brach eine heftige, emotional geführte Diskussion los. Zunächst meldete sich Gisela Meichle mit ihren Eindrücken von einer Veranstaltung, bei der die VHB-Gästekarte des Untersees als günstigere, einfachere und für den Gast sinnvollere Alternative vorgestellt worden war. Das passte Heiner Renn nicht: "Man liest viel zu viel über verschiedene Systeme. Wir sollten lieber abwarten, wie sich die EBC entwickelt." Eine eigene Informationsveranstaltung, wie von Gisela Meichle angeregt, lehnte er kategorisch ab.

Bettina Arnold erklärte, sie könne diese Haltung nicht verstehen. "Wir Vermieter sollten informiert sein. Schließlich betrifft das uns und unsere Gäste mehr als die Politik", befand sie und befürwortete die Idee einer eigenen Informationsveranstaltung. Karl Megerle mahnte, es habe keinen Sinn, dass die Gemeinden Einzellösungen anstrebten. "Nur wenn wir alle zusammen eine Karte haben, ist das sinnvoll. Die andere Karte ist im Süden, wir sind am Nordufer." Dem entgegnete Meichle, dass Überlingen auch bei der VHB-Karte mitmache, "und das ist ja auf unserer Seite." Auch Uhldingen-Mühlhofen tendiere wohl in diese Richtung.

Siegfried Henkenhaf schließlich wiederholte nochmals die Argumente von Bettina Arnold: "Es ist kein Fehler, sich zu informieren. Dann hat man auch selbst bessere Ideen zum Thema. Information schafft ja keine Fakten. Die Umsetzung ist noch einmal etwas anderes."

Das Argument der EBC-Befürworter, man solle Kreisrat und Landratsamt das Beste entwickeln lassen, fand unter den anwesenden Vermietern kein positives Echo. Kreisrat und Landrat hätten weder Vermieter noch Gäste im Sinn, sondern eigene Interessen, waren sich viele Vermieter im Nachgespräch einig. Eine Lösung wurde im Rahmen der Sitzung nicht gefunden.