Hagnau Viele Hagnauer engagieren sich für ihre Gemeinde

Gute Tradition in Hagnau ist der jährliche Dank an Helfer und Ehrenamtliche. "Das Ehrenamt ist das Fundament für eine Gemeinde", erklärt Bürgermeister Volker Frede. "Sie alle haben Gutes getan." Es gebe drei Gründe für diese Aktiven: das Gefühl, etwas bewegen zu können; sich für andere einzusetzen und das gute Gefühl für einen selbst, das man dabei hat. In diesem Jahr gab es einen "Dankenachmittag" im Gwandhaus, wie Frede es nannte: Ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit Zauberkünstler Markus Zink. Der sorgte für viel Spaß und erhebliches Staunen. Zum ersten Mal seit Langem wurden auch die Blutspender geehrt. "Immerhin werden im Bodenseekreis jedes Jahr mehr als 6000 Liter Blut gespendet, davon eben einige auch aus Hagnau." Stellvertretend für die Vielfalt des Ehrenamts stellt der SÜDKURIER sechs Engagierte und ihre Tätigkeiten vor: