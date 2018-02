Hagnau Seestraße wird in der Saison zur Fußgängerzone

Nächster Versuch in der Hagnauer Seestraße: Nachdem die Ausweisung als Anliegerverkehr und die Aufforderung an die Radfahrer, doch bitte abzusteigen und zu schieben, im vergangenen Jahr nur bedingt Erfolg hatten, hat der Gemeinderat beschlossen, die Seestraße in der Saison 2018 zur Fußgängerzone zu erklären. Unterdessen sorgen notwendige Berechtigungsscheine für Anwohner für Unmut. Der Bodensee-Radweg wird nach Norden verlegt.

Mit der Ausweisung der Seestraße als Fußgängerzone ist ein normaler Verkehr im Zeitraum vom 23. März bis zum 30. September nicht mehr möglich. Ziel ist es – wie schon im Jahr 2017 – die Fußgänger stärker zu schützen, die im Sommer die enge Seestraße zu Tausenden nutzen. "Eine Fußgängerzone wird von anderen Verkehrsteilnehmern intensiver wahrgenommen als ein freier Anliegerverkehr", zitierte Bürgermeister Volker Frede einen Vertreter der Polizei aus einem Gespräch vor Ort. Mit dabei waren auch Vertreter der Verkehrsbehörde, des Straßenbauamtes und des Fahrradclubs ADFC. Sie alle waren sich einig, dass "der Versuch einer Fußgängerzonenregelung unternommen werden soll", wie es in der Tischvorlage heißt.

Wie immer gibt es Ausnahmen von einer strikten Regelung. So dürfen Radfahrer von 20 Uhr bis 10 Uhr morgens die Seestraße nutzen, "damit der Pendler außerhalb der Stoßzeiten den kurzen Weg nutzen kann". Für den Lieferverkehr schlug Horst Müller den Zeitraum von 6 bis 12 Uhr morgens vor. "Denn oft können die Fahrer ein Fenster bis 11 Uhr nicht einhalten." Auch diese Zeiten wurden in den Beschluss aufgenommen.

Eine etwas längere Diskussion erforderte die Berechtigung für Anwohner und Gäste. Denn dafür brauchen Autofahrer einen Berechtigungsschein, der auch noch Geld kostet. "In der Probephase soll er für Anlieger 10,20 Euro kosten", erklärte Frede. Das fanden einige Räte aus verschiedenen Gründen nicht einsichtig. "Die Scheine sind doch zu aufwendig. Das ist nur zusätzliche Bürokratie für Anlieger, Vermieter und die Verwaltung", befand Karl Megerle. Doch laut Frede sei das ein verkehrsrechtliches Problem: "Fußgängerzonen dürfen nur so befahren werden." Axel Häberle war der Meinung, "wir Anwohner bestrafen uns ja selbst" und Peter Losch mutmaßte gar, dass Halter von mehreren Fahrzeugen diese dann mehrfache Gebühr nicht leisten könnten. "Sollen wir also wegen der 10,20 Euro den Versuch gar nicht erst wagen? Ich bin da klar für den Versuch", konterte der Bürgermeister die Zweifler.

Die Gästekarten sind in der Probezeit kostenlos. "Über die Zeit danach haben wir noch nicht verhandelt. Ich werde mich aber dafür einsetzen, dass das im Falle einer Verlängerung der Regelung so bleibt", verkündete Frede. Das beruhigte einige Räte, die bereits befürchtet hatten, Probleme mit ihren Gästen zu bekommen. "Am Anfang wird es sicherlich ruckeln", mutmaßte Horst Müller, "aber ich finde die Beruhigung grundsätzlich richtig. Nur sollten wir den Radlern klar machen, dass sie weiterhin willkommen sind, wenn sie absteigen und schieben." Denn nicht alle Radfahrer sind Langstreckenfahrer, die durch alle Orte nur durchfahren. Für die ist auch eine Lösung gefunden. "Der Bodensee-Radweg wird offiziell verlegt werden, der Radverkehr aus der Meersburger Straße kommend wird über die Kapellenstraße, Hansjakobstraße und Strandbadstraße geführt und umgekehrt", sagte Frede. Peter Losch fand es schade, dass diese Umlegung nicht weiter westlich beginnt. Doch auch die Radfahrer sollen den See aus der Nähe genießen können. Schließlich mahnte Harald Gutemann an, schon an den Parkplätzen darauf hin zu weisen, dass es im Ort keine Park- und keine Wendemöglichkeiten gibt.

Fahrradstraße am Strandbad

"Eine Fahrradstraße, was ist das denn?" Nicht nur im Publikum gab es erstaunte Gesichter, sondern auch viele Räte konnten mit dem Begriff nichts anfangen, als es hieß, die Strandbadstraße solle vom Gwandhaus bis an die Gemarkungsgrenze umgewidmet werden. "In einer Fahrradstraße gilt grundsätzlich Tempo 30 und Fahrräder haben Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern, die aber auch zugelassen sind," erläuterte Bürgermeister Volker Frede. Zwar war dort schon bisher eine Tempo-30-Zone, "aber die gibt es nur innerhalb offizieller Ortsgrenzen. Nun gibt es aber eine Regelung, dass Ortsschilder erst dort errichtet werden dürfen, wo es eine feste Ortsbebauung gibt. Ein Campingplatz erfüllt diese Voraussetzung nicht. Deshalb müssen wir die Ortstafel im Bereich des Gwandhauses aufstellen."

Auch alle anderen Ortsschilder müssen nach und nach versetzt werden. Einzige Möglichkeit, an der jetzt außerhalb des Ortes liegenden Strandbadstraße die Tempobegrenzung aufrecht zu erhalten, ist also diese Fahrradstraße. "Das ist für uns dann Not und Tugend zugleich: ein Trick, um Tempo 30 zu bekommen, und Marketing für die Radfahrer." Das wollte Peter Losch nicht einleuchten. "An einer Stelle stören uns die Radler und an anderer Stelle hofieren wir sie? Das kann ich nicht mitmachen." Horst Müller korrigierte ihn: "Erstens haben wir ja nichts gegen Radler. Zweitens geht es hier wie dort doch um die Verkehrsberuhigung." So stimmte der Rat bei zwei Gegenstimmen zu. (up)