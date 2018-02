Hagnau Rathaus-Vogel Volker Frede ohne Gegenwehr

Die Vogelscheuchen der Hagnauer Verwaltung ergeben sich den Narren am Schmotzigen Dunschtig schnell, auch Obervogel Volker Frede fügt sich schnell der Übermacht.

Traditionell startete der Schmotzige Dunschtig in Hagnau mit einem kurzen Marsch der Narren zum Gwandhaus, wo die befreiten Kinder aus Schule und Kindergarten Tänze, Lieder und Sprüche aufführten. Dafür bekamen sie einen Riesenapplaus und von den Elfern leckere Gutsle. Unter Führung der Musiker, von denen anlässlich des Gardejubiläums viele in Gardeuniform auftraten, ging es dann zum Rathaus.

Dort hatte sich Bürgermeister Volker Frede in Anlehnung an die Vogel-Plattform im See und das Schwalbenhaus am Ortseingang als großer Vogel verkleidet. Doch die Botschaft war nicht eindeutig. "Ist das jetzt ein Adler oder ein Pleitegeier?", fragte sich das närrische Volk. Und wollten die Vogelscheuchen (Mitarbeiter der Verwaltung) etwa ihren Schultes vertreiben?

Narrenvater Frank Hiestand war's egal. Er nahm zunächst einmal die Geschehnisse des vergangenen Jahres aufs Korn, als der Sturm ins Gwandhaus verlegt worden war: "Wir besetzen das Rathaus dieses Jahr, weil's letscht Johr im Gwandhaus halt nix war. Rathaussturm ist hier und nicht anderswo. Volker, merk' dir das. Narri Narro!" Doch ansonsten ging er sanft mit dem Rathauschef um. "Von mir wird heut nix kritisiert; es ist ja auch nicht viel passiert. Dafür gibt es einen Grund: Du warst zuletzt nicht so gesund. Bist wieder da. Wir sind gottfroh, uns freut's für dich: Narri Narro. Dass du fit bleibst für Termine, bekommst von uns ein paar Vitamine."

Auch der Bürgermeister gab sich diesmal zahm. Statt die Schlüsselherausgabe zu verweigern oder sich sonstwie zu zieren, machte er gute Miene zum bösen Spiel. "Soll der Adler sich nun wehren und ihnen den Zutritt verwehren? Nein, das wär' nicht schlau, das weiß ich ganz genau. Denn sind die Narren froh, dann bin ich's auch. Narri Narro!" Dann ließen sich die Narren den obligatorischen Müller schmecken, den die Verwaltung ausschenkte.