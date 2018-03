Hagnau Ortsschild-Debatte spaltet Hagnauer Gemeinderat

Im Gremium gab es eine knappe Entscheidung für den rechteckigen Entwurf einer Willkommen-Tafel am Ortseingang, nun soll die Installation zügig erfolgen.

Hatte der Rat die Entscheidung über die Gestaltung der neuen Ortseingangsschilder im Januar noch vertagt, so fiel diesmal die Entscheidung ohne große Diskussion: Die Debatte hatte offenbar schon in Vorberatungen stattgefunden, allerdings zu keiner Einigung geführt. Designer Bernd Lehne war im Januar beauftragt worden, zusammen mit Kunstschmied Andreas Hafen die als für Hagnau zu modern empfundenen Entwürfe mit Hilfe von Elementen, die an die Hagnauer Bänke erinnern, etwas mehr an das traditionelle Hagnau anzupassen.

Zwei vom Aufbau her ähnliche Entwürfe schafften es in die Entscheidung. Beide haben links eine Stange aus dem gleichen Guß wie die Bänke. Daran befestigt sind eine satinierte Glasplatte mit dem neuen Logo und Schriftzug von Hagnau und eine anthrazite Metalltafel mit den Worten "Herzlich willkommen" und dem reliefartig aus der Tafel gebogenen Logo. Der Unterschied liegt vor allem in der Form dieser Tafel: Im "Entwurf 5 c" ist sie rechteckig, im "Entwurf 10 a" in der Form eines Weinfasses.

Die Statements der Räte fielen recht verschieden aus. Luzia Werner befand, die Version 10 a sei nicht so streng, freundlicher und passe besser zu Hagnau. Dem schloss sich Harald Gutemann an. "Für mich passt die Fassform besser zu Hagnau. Die sind wir gewohnt und sie ist nicht austauschbar." Ingrid Preysing hielt dagegen, dass Version 5 c "harmonischer ist und die klareren Linien hat." Die klare Linie hatte es auch Mathias Urnauer angetan und Hedi Meichle ergänzte: "Wir haben zwar immer ein Fass gehabt; aber 5 c ist auch für mich klarer und moderner." Dem widersprach Axel Häberle. "Solche Entwürfe wie 5 c sind überall zu sehen. Das Fass aber ist ein Alleinstellungsmerkmal."

Bürgermeister Volker Frede lobte die Variante 5 c. "Sie hat eine klare Struktur, die gut unser Logo aufgreift. Die Alleinstellung ist durch die zwei künstlerischen Elemente – die Stange und die aufgebogenen Trauben – gewährleistet. Außerdem sind unsere beste Visitenkarte doch die Weinberge, die den Besucher links und rechts empfangen, wenn er zu uns kommt." Die Entscheidung fiel mit sechs zu vier Stimmen denkbar knapp gegen das Fass, also die Variante 10 a aus.