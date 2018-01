vor 1 Stunde Sylvia Floetemeyer Hagnau Obstbauern treibt Frostschutz um

Die Vorsorge vor Frostschäden in Obstplantagen ist ein Thema bei der Jahresversammlung des Obstbaurings Überlingen in Hagnau gewesen. Rund 150 Landwirte kamen zusammen. Sie beschäftigten sich auch mit Vermarktungsstrategien in Zeiten sinkenden Apfelkonsums.