Hagnau Hagnauer Seestraße wird doch nicht testweise zur Fußgängerzone

Eigentlich sollten der Verkehrsflut, die während der Saison in der Hagnauer Seestraße für Chaos sorgt, ab dem kommenden Osterfest massiv beruhigt werden. Doch nun setzte der Gemeinderat seinen Beschluss zum testweisen "Projekt Fußgängerzone" vom Februar kurzfristig aus.

Derzeit ist die Seestraße leer und es herrscht Stille in der Wohnstraße. Doch diese Idylle dauert erfahrungsgemäß nur noch wenige Tage: Pünktlich zu Saisonbeginn herrscht hier ein wildes Gemisch von Fußgängern, Radfahrern, Lieferverkehr und Autos. Da dies immer wieder zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern führt, hatte die Gemeinde 2017 den Versuch unternommen, über eine Umleitung der Radler und Anliegerregelung für Personenwagen für mehr Ruhe zu sorgen – mit mäßigem Erfolg.

Nun hatte der Rat in seiner Februarsitzung beschlossen, die Seestraße zur Fußgängerzone zu machen. Für die Dauer der Saison sollte diese Regelung als Versuch gelten, um sie anschließend mit der Variante "Anlieger" und der Variante ohne jede Regelung zu vergleichen. Doch nach dem Beschluss gab es hinter den Kulissen so großen Widerstand dagegen, dass sich Rat und Verwaltung gezwungen sahen, von ihrem eigenen Beschluss Abstand zu nehmen. Das verkündete Bürgermeister Volker Frede zunächst im Gemeindeblatt und begründete diesen Schritt jetzt in der Ratssitzung. Trotz intensiver Vorgespräche, unter anderem mit der "Verkehrinitiative Hagnauer Bürger" (VIHaB), sei es nicht gelungen, alle Anwohner zu überzeugen. Der Versuch sei zwar "ganz wichtig, um Erkenntnisse zu gewinnen", doch wolle man "im Ergebnis eine Lösung haben, bei der ganz viele dahinter stehen." Deshalb werde der Rat eine flexiblere Lösung ohne Kosten für die Anwohner suchen und im April in einem neuen Beschluss verabschieden.