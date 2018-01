Hagnau Hagnauer Gemeinderat sind Entwürfe für neue Ortseingangstafeln zu modern

Die Entscheidung zum Ersatz für die alten Holzfaßböden ist vertagt.

Eigentlich hätte der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung über die Gestaltung und Beschaffung der neuen Ortseingangs-Tafeln beschließen sollen. Die alten Holzfaßböden sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den 2015 beschlossenen Standards des neuen Corporate Identity-Designs. Designer Bernd Lehne stellte acht verschiedene Entwürfe vor, bei denen er sich akribisch an die Designvorgaben des neuen Logos gehalten hatte. Zu seinem Erstaunen musste er jedoch feststellen, dass den Räten alle Vorschläge "zu modern" waren. Auch kam aus dem Kreis der Gemeinderäte der ergänzende Vorschlag, einen Fisch mit einzubauen, schließlich sei Hagnau ja ein Winzer- und Fischerdorf. Dabei stellte sich heraus, dass die Kritik sich eigentlich nicht gegen die Entwürfe Lehnes richteten, sondern das vom Rat 2015 beschlossene Logo meinten. Etwas ratlos hielt der Designer deshalb den Kritikern entgegen: "Sie haben sich doch 2015 dafür entschieden!" Auch die Gestaltung mit Glas und Edelstahl leuchtete nicht allen Räten ein. Zudem waren sie sich uneinig, ob nun die Rückseite gestaltet und ein "Auf Wiedersehen" tragen müsse.

So vehement, wie Peter Losch dagegen argumentierte, so vehement sprachen sich Hedi Meichle und Luzia Werner dafür aus. Nur in einem Punkte waren sich alle einig: Die Versionen, die seitlich einen Pfosten im Stil der Hagnauer Bänke hatte, wurden deutlich bevorzugt. Zu guter Letzt einigte man sich auf einen Vorschlag von Peter Losch: Bernd Lehne solle sich mit Andreas Hafen, dem Schmied der Hagnauer Bänke, zusammensetzen und auf Basis der Entwürfe mit dem Pfosten etwas traditionellere Vorschläge als die jetzt eingereichten entwerfen.