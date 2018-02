Hagnau Gemeinde berichtet über Spendeneinnahmen

Die Gemeinde Hagnau hat 2017 Spenden und Sponsorgelder in Höhe von 22 680 Euro erhalten. Der Großteil davon ist in die örtlichen Vereine geflossen.

Spenden, die an die Gemeinde gehen, müssen im Nachhinein vom Gemeinderat als unbedenklich eingestuft und ihre Annahme beschlossen werden. Dies dient der Transparenz und soll unzulässige Einflussnahmen erschweren oder verhindern. Die Gemeinde Hagnau hat im Jahr 2017 Spenden und Sponsorgelder in Höhe von 22 680 Euro erhalten. Die größte Einzelspende (5000 Euro) kam vom Internationalen Bankhaus Bodensee für das Sinfoniekonzert. Größter Spender war die Volksbank Hagnau, die zusammen mit ihrer Stiftung insgesamt 8300 Euro für verschiedene Projekte gespendet hat.

Weitere Großspender waren das Stadtwerk am See, die Sparkasse am Bodensee, der Winzerverein Hagnau und die Sportklinik Überlingen. Sie spendeten für den Hagnauer Seelauf, verschiedene Klassikkonzerte und Hagnauer Bänke. Darüber hinaus spendeten Privatpersonen für Bänke und das neue Schwalbenhaus. Schließlich wurden auch die Besucherspenden der sechs Klassikkonzerte in Höhe von zusammen fast 1500 Euro verzeichnet, die vor allem in die Musikbildung der Grundschule flossen. "Wir nehmen aber nicht nur Spenden entgegen, sondern spenden unsererseits an unsere Vereine", betonte Bürgermeister Volker Frede. "Im letzten Jahr waren das 19 800 Euro und damit fast genau die Summe, die wir erhalten haben. Das ist ja das Schöne, wie bei uns alles ineinander spielt."