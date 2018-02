Hagnau Friedhof wird neu gestaltet

Der Gemeinderat von hagnau hat grünes Licht für die Umgestaltung des Friedhofs gegeben. Die Räte haben geschlossen, dass ein neues grünes Gräberfeld und eine neue Zufahrt Vorrang haben.

Hagnau (up) Ganz oben auf der Agenda des Gemeinderats steht in diesem Jahr die teilweise Neugestaltung und Restaurierung des Friedhofs in Hagnau. Landschaftsarchitekt René Fregin stellte seine Überlegungen jetzt im Gemeinderat vor. Insgesamt vier Bausteine sollen in Angriff genommen werden, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden: Der Fußweg zum mittleren Eingang muss erneuert werden, eine neue Zufahrt und neue Parkplätze sollen angelegt und die Hauptwege auf dem Friedhof gepflastert werden. Oberste Priorität aber hat die Einrichtung eines grünen Gräberfelds in der vorderen Friedhofecke. "Die Nachfrage danach ist im Dorf schon lange vorhanden", betonte Bürgermeister Volker Frede erneut.

Da die im Haushalt 2018 eingestellten 60 000 Euro nicht für alle Bausteine gleichzeitig ausreichen, wurde nicht nur über die einzelnen Vorschläge Fregins, sondern auch über die Reihenfolge diskutiert. Für den Fußweg hatte der Planer drei Lösungen vorgestellt: Eine Variante Null sieht am bestehenden Weg eine Ergänzung durch einen Handlauf vor. "Zu wenig und keine echte Lösung", befand Peter Losch, der den Varianten mit Treppenstufen und Handlauf klar den Vorrang einräumt. "Dieser Weg ist für uns Hagnauer wichtig." Dem schlossen sich die anderen Räte an. Allerdings wanderte dieser Punkt wegen seiner hohen Kosten von 34 000 oder 45 000 Euro ins nächste Jahr. Lediglich eine Lösung gegen das von oben kommende Regenwasser wird sofort gesucht.

Noch in diesem Jahr, laut Frede "am besten gleich nach der Weinlese", sollen eine neue Zufahrt auf der Ostseite angelegt werden, dazu einige Parkplätze und Platz für Container. Gleichzeitig wird die alte Zufahrt inklusive der Toranlage abgerissen und als neue Friedhofsfläche angelegt. Bis zum Herbst muss man deshalb warten, weil dort noch verpachtete und bewirtschaftete Reben stehen. Kostenpunkt: rund 24 000 Euro für die Abriss- und 26 000 Euro für die Bauarbeiten.

Nicht im Budget vorgesehen ist bisher die Neuanlage der Wege; denn die Kosten betragen je nach Pflasterart zwischen 45 000 und 65 000 Euro. Diese Investition wird noch zurückgestellt. Dagegen wird das grüne Gräberfeld möglichst schnell angelegt. Es gibt laut Frede schon seit längerer Zeit mehrere Interessenten. Zwei Lösungen wurden vorgestellt. Die kleinere Lösung lässt nur Urnengräber zu, die größere würde auch Erdbestattungen zulassen. Einen Vorschlag für die kleinere Lösung will Fregin zusammen mit Kunstschmied Andreas Hafen erarbeiten, der für die Ausgestaltung der Fläche sorgen soll.