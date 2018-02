Hagnau Eulenspiele und eine 50 Jahre alte Mädchengarde: Schöne Show im Gwandhaus

Die Eulenspiele boten wieder ein rundes Programm rund ums Dorf. Paul Siebenhaller hat die Lacher auf seiner Seite, und die Gardemädchen haben die Blicke auf sich gerichtet.

Bei den "Eulenspielen" ist irgendwie alles ähnlich – und doch immer wieder neu. Denn ein fester Rahmen und viele gleiche Akteure in jedem Jahr lassen sich vorhersehen, etwa der Auftritt des Fanfarenzuges vor der Pause oder der Auftritt der Garde jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten. Die Garde stand wegen ihres Jubiläums natürlich im Mittelpunkt. So kamen zur Überraschung des Publikums beim zweiten Tanz plötzlich viele Ehemalige auf die Bühne und unterstützten die aktiven Mädchen.

Auch der "Narrensamen" aus der ersten und vierten Klasse der Grundschule zeigte Showeinlagen mit "Glücklichen Kinder am Bodensee" und "Let's dance – coole kids on stage". Mit "Line Dance" sorgten die Elferfrauen dafür, dass die Show in der ersten Hälfte im Vordergrund stand. Eine Mischung aus Show und Geschichte stellten die Wimmler vor: Zwei Hagnauer wandern aus ins Allgäu und stellen dort fest, dass es nirgends schöner ist als in Hange.

Doch die Eulenspiele leben auch stark von ihren Wortbeiträgen, die immer einen Bezug zum Dorfgeschehen herstellen. So sinnierten die Nacht-Eulen (Eulengruppe) im "Wellness-Hotel zum fröhlichen Aufriß" über das Älterwerden und das Verhältnis zu ihren Männern. Sie: "Du hast Fußball lieber als mich." Er: "Ja, aber Dich habe ich lieber als Minigolf und Dressurreiten." Seit vielen Jahren bringen Maria Waldvogel und Fanny Thierer als "Babette und Zens" die Zuschauer mit ihren Witzen zum Lachen, ebenso wie die "Lausbuben am See" mit Magnus Leiss, Julian und Lukas Hiller und Marc Ganser.

Die Höhepunkte des Dorfgeschehens und der großen Politik stellt Feuerwehrmann Willy Melzig vor. Der hielt sich diesmal kürzer als sonst, ging nur kurz auf Frauke Petri ein und bedachte dafür Immenstaad ("Jetzt haben die eine Henne als Bürgermeister") und Meersburg mit seiner Häme ("Der Schnabelgiere ist wahrscheinlich nur ein Schwein").

Paul Siebenhaller, der ungekrönte König der Eulenspiele, hatte sich den "Hagnauer Seelauf" als Aufhänger erkoren. Kess behauptete er "Seit i nimmer im Dorf wohn', wird alles schlimmer", unkte über die Gästekarte "bevor die kommt, wird der Flughafen in Berlin fertig" und präsentierte ein Lied über die vielen Fahrrad- und Fußgängerunfälle des letzten Jahres. Den Schreiber dieser Zeilen betitelte er keck als "Johannes Heesters vom Südkurier" und machte sich über den neu kreierten Gin "Mile high 69" von Julica Renn lustig, den sie selbst mit dem Slogan "It tastes like sex in the air" bewirbt: "Wenn ich mir vorstelle, die Julica und ich in einem Hubschrauber".